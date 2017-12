Doi români, arestaţi în Italia în cazul violării unei tinere de 14 ani la Roma

Doi cetăţeni români, suspectaţi că ar fi violat, sîmbătă, o adolescentă în vîrstă de 14 ani, într-un parc din Roma, au fost arestaţi marţi seară, relatează cotidianul ”La Repubblica”, precizînd că unul dintre ei şi-ar fi mărturisit fapta. Alexandru Isztoika Loyos, de 20 de ani, a fost arestat în apropiere de capitala italiană, în jurul orei locale 5.00 (6.00 ora României), în timp ce al doilea, Karol Racz, în vîrstă de 36 de ani, a fost reţinut la Livorno, în timp ce încerca să fugă în Spania şi a fost transferat la Roma. Românul reţinut la Roma avea antecedente penale în Italia şi a fost dus, împreună cu alţi şapte conaţionali, la secţia de poliţie, unde a fost identificat de victima violului. El avea urme de sînge pe pantaloni şi şi-a mărturisit fapta, prin intermediul a patru ofiţeri de poliţie români, care au ajutat la elucidarea cazului. Românii sînt suspectaţi atît pentru violarea adolescentei de 14 ani şi agresarea prietenului ei, de 16 ani, sîmbătă, cît şi pentru agresarea sexuală a unei femei în vîrstă de 40 de ani, la Quartaccio, la sfîrşitul lunii ianuarie.

Alexandru Isztoika Loyos se afla în Italia de circa un an de zile şi are precedente penale pentru furt, pentru primire de bunuri furate şi pentru trafic de droguri. El nu are un loc de muncă sau o reşedinţă stabilă. Prefectul Romei a ordonat, anul trecut, îndepărtarea sa de pe teritoriul Italiei, dar decizia sa a fost anulată de un magistrat din Bologna. Astfel, el s-a putut întoarce la Roma, unde a locuit într-o tabără de nomazi. În noaptea de 21 ianuarie, Loyos a agresat o femeie în vîrstă de 42 de ani, în capitala italiană. Ea se întorcea acasă după ce vizitase un prieten la spital, în jurul orei locale 22.30 (23.30 ora României), cînd a fost atacată de doi imigranţi din Europa de Est, care au dus-o cu forţa într-un loc izolat. Femeia a întîmpinat rezistenţă, aşa că agresorii au bătut-o şi au agresat-o sexual, după care au fugit într-o tabără de nomazi din apropiere. Victima, care a avut nevoie de îngrijiri medicale, a colaborat cu poliţia, identificîndu-l, în cele din urmă, pe Loyos. În 24 ianuarie, românul a fost reţinut, legitimat şi dus la biroul pentru imigrări. El nu a fost pus însă sub acuzare şi a fost eliberat cîteva ore mai tîrziu. ”Este o poveste halucinantă, dacă l-ar fi îndepărtat de pe teritoriul ţării, fără să anuleze expulzarea, poate că s-ar fi întors cîteva zile mai tîrziu, ca mulţi alţii, sau poate că nu”, spune o sursă din poliţia italiană. Loyos a mărturisit, marţi seară, în timpul interogatoriului, că iniţial a vrut numai să îi jefuiască pe cei doi.

Decisive pentru identificarea agresorilor au fost declaraţiile celor două victime, care au descris un bărbat blond, cu ochii de culoare deschis, iar un altul cu pielea închisă la culoare şi fără patru degete. În plus, cei doi adolescenţi l-au identificat pe Loyos într-o fotografie. Anchetatorii le-au prelevat probe ADN suspecţilor, pe care le vor compara cu urmele biologice identificate la locul faptei dar şi pe hainele victimei. Rezultatele acestor teste vor fi disponibile în 48 de ore.

Mişcarea neofascistă Forza Nuova va organiza mitinguri anti-româneşti

Nu mai puţin de 100 de mitinguri anti-româneşti ale extremei drepte italiene vor avea loc, sîmbătă, în Peninsulă! Partidul neofascist Forza Nuova afirmă într-un comunicat de presă că vrea să atragă astfel atenţia Guvernului Berlusconi asupra cererilor sale. ”Principala cerere este suspendarea Tratatului Schengen, pe termen nedeterminat, în privinţa României, avînd în vedere că doar în 2008 a trebuit să suportăm invazia a peste 257.000 de români”. România nu este, de fapt, parte semnatară a acordului Schengen care elimină frontierele. Neofasciştii italieni mai cer expulzarea imediată a tuturor imigranţilor ilegali şi a celor care au comis delicte atît in Italia, cît şi în ţara de origine.

În plus, în noaptea de marţi spre miercuri, mai multe barăci locuite de români au fost atacate cu cocktailuri Molotov. Două sticle incendiare au fost aruncate, miercuri, de persoane rămase neidentificate, spre barăci în care locuiesc imigranţi est-europeni din orăşelul italian Latina, situat în apropiere de Roma, relatează presa italiană. Cele două sticle au fost aruncate de pe un pod, însă incendiul de mică amploare care a izbucnit nu a provocat rănirea nimănui. Carabinierii au declanşat o investigaţie în acest caz. Numeroase incidente cu caracter xenofob au avut loc la Roma şi în suburbiile capitalei italiene, în ultimele săptămîni, fiind vizate şi magazine ale unor români sau restaurante frecventate de imigranţi din România.

234 de români au fost arestaţi la Roma de la începutul anului

234 de români au fost arestaţi de la începutul anului, de poliţia din Roma, din totalul de 770 de străini reţinuţi, relatează agenţia italiană de presă ASCA. Românii sînt urmaţi de comunitatea marocană, cu 60 de arestări, de cea senegaleză (36 de arestări), de cea moldoveană şi de cea bosniacă (32 de arestări). Majoritatea infracţiunilor înregistrate în Italia de la începutul anului sînt furturi (246 de persoane arestate), trafic de droguri (74 de persoane arestate) şi jafuri (46 de persoane arestate). De asemenea, 219 persoane au fost reţinute în vederea expulzării. 12 străini au fost arestaţi pentru agresiuni sexuale, dintre care şase români, un croat, un albanez, un polonez, un bulgar, un senegalez şi un tanzanian. În anul 2008, românii au comis circa 90% din infracţiunile comise de cetăţeni comunitari în Milano. Astfel, din totalul de 411 denunţuri vizînd cetăţeni comunitari, 376 au vizat români, iar din totalul de 22 de persoane arestate, 15 provin din România. Românii au fost acuzaţi în special de ocupare ilegală de terenuri şi clădiri, furturi, distrugere de bunuri, falsificare de documente oficiale şi opunere de rezistenţă la arest. De asemenea, românii se află pe primul loc în rîndul imigranţilor care au comis violuri în Italia, urmaţi de marocani şi albanezi, potrivit datelor Ministerului de Interne.

În loc de concluzie - Patru bărbaţi, posibil români, au tîlhărit o americancă la Florenţa

Patru bărbaţi, posibil români, au tîlhărit o tînără americancă la Florenţa, furîndu-i un dispozitiv de tip BlackBerry, relatează site-ul IlSole24Ore. Hoţii, despre care site-ul citat susţine că probabil sînt români, au bătut-o pe tînăra americancă, iar unul a reuşit să îi fure dispozitivul BlackBerry. Carabinierii au declanşat o anchetă în acest caz.