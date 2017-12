Doi români în finala unui concurs IT internaţional

Delia Ioana Dogaru şi Victor Adrian Prisăcariu, acesta din urmă doctorand la Oxford, au ajuns printre cei opt finalişti ai unui concurs internaţional de IT, cu un proiect de touch sensing software. Persoanele interesate de acest domeniu îi pot vota pe Facebook. Pentru a vota sunt necesare două activări ale butonului like pe reţeaua de socializare. Mai întâi trebuie dat Like la: www.facebook.com/freescale. Pasul al doilea constă tot într-un like, dar de data aceasta pe următoarea pagină: www.facebook.com/video. Votarea se încheie sâmbătă dimineaţă, ora 07:59:00 am. Informaţii legate de lucrările lui Victor Adrian Prisăcariu care au legătură cu acest film se găsesc pe: www.robots.ok.ac.uk..