Doi români luptă în Siria contra Statului Islamic

Doi români s-au alăturat, luna trecută, unui serviciu de voluntariat pentru lupta împotriva Statului Islamic în Siria. Unitățile de Apărare Populară (YPG) au lansat un site web și o pagină de Facebook ce funcționează ca un centru de recrutare a voluntarilor străini ce vor să se alăture kurzilor din Siria care luptă împotriva jihadiștilor Statului Islamic. La șase luni de la înființare, brigada multinațională, numită „The Lions of Rojava” (“Leii Rojavei”), are în componență americani, britanici, francezi, germani și, mai nou, români. Unitățile de Apărare Populară reprezintă aripa militarizată a Partidului Uniunea Democrată (PYD) din Kurdistanul sirian. YPG este astfel una dintre forțele armate defensive kurde din Siria care au luat poziție față de expansiunea grupării teroriste Stat Islamic, în contextul războiului civil din această țară. Rojava sau Kurdistanul vestic (sirian) este o regiune autonomă de facto în nordul și nord-estul Siriei. Rojava e formată din trei cantoane: Afrin, Jazira și Kobane. Kurzii consideră Rojava a fi una dintre cele patru părți ale unui Kurdistan mai mare, care include şi părți din sud-estul Turciei (Kurdistanul de Nord), nordul Irakului (Kurdistanul de Sud) și vestul Iranului (Kurdistanul de Est). Rojava nu este recunoscută oficial ca provincie autonomă de către Guvernul de la Damasc și este în război cu Statul Islamic. În brigada „The Lions of Rojava” se pot înrola deopotrivă bărbaţi şi femei.