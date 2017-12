Doi români răpiţi în Nigeria au fost eliberaţi

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, că doi cetăţeni români care au fost răpiţi în Nigeria pe 20 ianuarie au fost eliberaţi pe 28 ianuarie, fără a se plăti nicio recompensă. Şeful diplomaţiei a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că doi cetăţeni români au fost răpiţi şi sechestraţi în Nigeria de către o grupare infracţională. Cei doi români se aflau la muncă în această ţară. Ministrul de Externe a spus că nu poate da detalii despre datele personale ale celor răpiţi, din raţiuni de protecţie. "După verificarea operativă a informaţiei din mai multe surse şi după confirmarea faptului că e vorba de cetăţeni români. (...) în calitate de ministru al Afacerilor Externe am activat imediat celula de criză a MAE", a declarat Bogdan Aurescu. "După ce am eliminat suspiciunea iniţială, care a fost cea mai serioasă, şi anume că ar fi fost vorba despre gruparea islamistă radicală Boko Haram, am eliminat această ipoteză din analiza noastră, fiind vorba de o grupare criminală care avea ca obiectiv principal obţinerea de răscumpărări pentru eliberare", a mai spus ministrul de Externe. Acesta a precizat că cei doi români au fost eliberaţi pe 28 ianuarie. Întrebat dacă s-a oferit vreo recompensă, Aurescu a declarat: "Statul român nu a plătit nicio recompensă în acest caz".