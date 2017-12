Doi specialişti străini pregătesc Delfinariul pentru un nou oaspete

La aproape un an de la decesul delfinului Pei-Pei, Delfinariul este pe cale să aducă un alt mascul. Dar, înainte, este necesar ca delfinii rămaşi, femelele Ni-Ni şi Chen-Chen, să fie pregătiţi. În plus, trebuie ca specialiştii Delfinariului să fie siguri că Ni-Ni, Chen-Chen şi viitorul lor amic vor beneficia de tot confortul de care au nevoie pentru a ne bucura de spectacolele lor cât mai mult timp.

ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR De aceea, Delfinariul din Constanţa a primit în vizită doi experţi din străinătate, care timp de trei zile îi vor ajuta pe specialiştii români să le ofere mamiferelor condiţii de viaţă la standarde cât mai înalte. Este vorba despre curatorul de delfini Robert Gojceta, membru al Asociaţiei Europene pentru Mamifere Acvatice, care a venit din Grecia pentru a analiza îndeaproape condiţiile în care se dezvoltă delfinii noştri. De altfel, el este cel care va găsi un mascul potrivit pentru cele două femele. Celălalt specialist, Oscar Disanto, a venit din Italia pentru a analiza calitatea apei în care trăiesc delfinii. În plus, el va găsi sistemele de filtrare performante pentru curăţarea apei. „Apa din bazinele noastre nu e foarte murdară, dar e algală şi îi derutează pe delfini în spectacole. În plus, studiile arată că 20 - 30% din senzaţia de plăcere pe care o are omul când priveşte un spectacol cu delfini este dată şi de claritatea apei”, a explicat directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Adrian Bîlbă. Ca parte a analizei lor, experţii străini au urmărit şi un spectacol, de care s-au declarat foarte mulţumiţi. „Dacă vor exista condiţii corespunzătoare, vom aduce, în mod gratuit, cel puţin un mascul pentru cele două femele. De aceea ne ajută cei doi specialişti”, a mai spus Bîlbă.