Dolănescu şi Puya, candidaţi la parlamentare

Preşedintele Partidului Verde, Gheorghe Ionicescu, a anunţat, ieri, că avocata Paula Iacob, fostul primar al Sectorului 4, Adrian Inimăroiu, interpretul de muzică populară Ionuţ Dolănescu şi componentul formaţiei “La Familia”, Dragoş Gărdescu, zis “Puya”, vor candida din partea acestei formaţiuni la alegerile parlamentare. Ionicescu a mai afirmat că formaţiunea pe care o conduce ar fi interesată de realizarea unei colaborări politice sau electorale pentru alegerile parlamentare cu Asociaţia “21 Decembrie”, cu care are deja un protocol de colaborare politico-civică, şi cu unul dintre cele trei partide parlamentare importante, PSD, PNL sau PD-L. El a precizat că partidul său poartă discuţii cu toate cele trei formaţiuni, “cele mai serioase propuneri” de colaborare venind pînă acum din partea PD-L. La rîndul său, preşedintele Asociaţiei “21 Decembrie”, Doru Mătieş, a declarat că asociaţia şi Partidul Verde vor înainta PNŢCD o propunere de parteneriat şi, eventual, pentru o conducere tripartită, după data de 24 august, în cazul în care actuala conducere a PNŢCD va fi schimbată. De asemenea, Matieş a menţionat şi faptul că Asociaţia “21 Decembrie”, împreună cu Partidul Verde, intenţionează să organizeze, săptămîna viitoare, manifestaţii la Ambasadele Rusiei, Georgiei şi Statelor Unite, în cazul în care conflictul din Caucaz nu va înceta. Potrivit acestuia, manifestaţiile preconizate ca măsură de protest la adresa conflictului armat din Caucaz se vor derula sub deviza “Nu războiului în Europa”. Pe de altă parte, liderul Partidului Verde a acuzat “plimbările ca la Mecca” ale guvernanţilor şi ale unor “domniţe din politică” în satele afectate de inundaţii, criticînd faptul că, deşi inundaţiile se produc aproape în fiecare an, autorităţile nu propun soluţii sistematice de prevenire şi limitare a efectelor acestora. Ionicescu a anunţat că Partidul Verde va iniţia, în parteneriat şi cu sprijinul Verzilor Europeni, un program de măsuri pentru realizarea unei noi sistematizări a cursurilor de apă şi a bazinelor hidrografice din zonele cele mai expuse inundaţiilor.