Dolce&Gabbana ţine la reputaţie

Cunoscutul brand de lux milanez Dolce&Gabbana a intentat un proces prin care a obligat un mic atelier artizanal din apropiere de oraşul sud-african Cape Town, care se numea Dolce and Banana, să îşi schimbe numele, a anunţat presa locală sud-africană. Mijou Beller, proprietara franceză a acestui comerţ din Hout Bay, un orăşel de coastă, unde vinde articole fabricate din cochilii, mărgele din lemn, broşe din sidef, veioze create din ramuri de copac, a fost prevenită de două ori, a precizat avocatul mărcii italiene, Herman Blignaut, într-un articol publicat în săptămânalul duminical sud-african “Sunday Times”. În faţa refuzului de a se conforma, avocatul grupului Dolce&Gabbana a depus plângere în justiţie, explicând într-un document de 300 de pagini, prezentat la Înalta Curte din Cape Town, felul în care jocul de cuvinte Dolce and Banana, care modifică numele celebrei mărci italiene de lux, aduce atingere mărcii şi îi slăbeşte credibilitatea. “Nu avem bani pentru a ne lupta cu ei, deci am decis să ne schimbăm numele. La revedere, Dolce. Mulţumesc pentru momentele frumoase”, a declarat comercianta franceză originară din Cannes, care se teme însă să nu fie nevoită să plătească 100.000 de ranzi, echivalentul a 9.800 de euro, reprezentând cheltuielile de judecată, fapt ce i-ar ruina definitiv afacerea pe care a început-o în urmă cu 12 ani.