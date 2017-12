Doliu în lumea muzicii

Jon Lord, clăparul şi membrul fondator al legendarului grup britanic Deep Purple, a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani. Jon Lord, care a făcut parte şi din componenţa altei uriaşe trupe rock britanice, Whitesnake, a murit luni, la London Clinic, în urma unui cancer de pancreas cu care se lupta din luna august a anului trecut. Reacţiile în faţa acestei veşti triste au apărut imediat. Chitaristul formaţiei Rage Against the Machine, Tom Morrelo, i-a mulţumit lui Jon Lord pentru muzica sa extraordinară. Rick Wakeman, vechiul clăpar al trupei de rock progresiv Yes, a anunţat de asemenea că era un mare admirator al muzicianului. ”Ne gândeam să înregistrăm împreună un album, înainte să afle că este bolnav. Contribuţia sa la muzica rock este imensă şi îmi va lipsi îngrozitor”, a declarat Rick Wakeman.

Legendara solistă country Kitty Wells, prima supervedetă feminină a acestui gen muzical, a încetat din viaţă luni, la vârsta de 92 de ani, în urma unor complicaţii apărute după ce a suferit un atac cerebral. Kitty Wells, pe numele său adevărat Muriel Ellen Deason, a fost prima femeie care s-a plasat pe primul loc în topurile country&western cu hitul ”It Wasn\'t God Who Made Honky Tonk Angels”, în anul 1952. A fost principala voce country a Americii, între anii 1953 şi 1968, fiind apoi detronată de Tammy Wynette, care a reuşit să aibă cinci single-uri consecutive pe primul loc al clasamentelor de specialitate. Kitty Wells este şi prima cântăreaţă country care a primit un premiu Grammy pentru întreaga carieră muzicală şi al treilea solist country care a primit această onoare. Kitty Wells se află pe locul şase în clasamentul all-time al celor mai bune voci feminine de country, după Dolly Parton, Loretta Lynn, Reba McEntire, Tammy Wynette şi Tanya Tucker. De-a lungul carierei sale, Kitty Wells a înregistrat peste 50 de albume şi a fost inclusă în Country Music Hall of Fame, în anul 1991.