Doliu în lumea muzicii country

Renumitul cântăreţ şi compozitor de muzică country Little Jimmy Dickens, cel mai în vârstă membru al Grand Ole Opry - un concert transmis săptămânal la radioul american din Nashville, Tennessee -, a murit vineri, la vârsta de 94 de ani, după ce a suferit un stop cardiac.

Cântecele lui Little Jimmy Dickens, printre care ”May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose”, au fost foarte apreciate şi i-au adus un loc în Country Music Hall of Fame, în 1983. De asemenea, Little Jimmy Dickens este cel care a introdus costumele cu strasuri în muzica country. Deşi avea doar 1,50 metri înălţime, Dickens spunea că nu a fost niciodată complexat de acest aspect.

James Cecil Dickens, pe numele său real, s-a născut pe 19 decembrie 1920, în Bolt, Virginia de Vest, fiind al treisprezecelea şi cel mai mic copil al familiei.