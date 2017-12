Doliu național în prima zi de școală! Ne mor speranța și... demnitatea!

Prima zi de școală este precum o „Zi a Cârtiței”, care ne reamintește la nesfârșit de aceleași probleme care par a fi de nerezolvat. Sau, mai bine zis, care nu vor fi vreodată rezolvate pentru că nu se vrea. Și nu vorbim despre slabele rezultate la învățătură ale unor elevi, ci despre slabele rezultate la administrație de care dau dovadă autoritățile în ceea ce privește educația. Și ne referim la toate nivelurile, de la mic la mare. Să vedem cum stau lucrurile la Constanţa!

Prima zi de școală este precum o „Zi a Cârtiței”, care ne reamintește la nesfârșit de aceleași probleme care par a fi de nerezolvat. Sau, mai bine zis, care nu vor fi vreodată rezolvate pentru că nu se vrea. Și nu vorbim despre slabele rezultate la învățătură ale unor elevi, ci despre slabele rezultate la administrație de care dau dovadă autoritățile în ceea ce privește educația. Și ne referim la toate nivelurile, de la mic la mare.

TRE' SĂ ÎNCEAPĂ ȘCOALA MAI TÂRZIU, NU SĂ FACEM LICITAȚIILE DIN TIMP!

De exemplu, nu mică ne-a fost dezamăgirea atunci când președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Horia Țuțuianu, a anunțat că elevii din județ nu vor primi rechizite gratuite la început de an școlar, ci mai târziu, spre sfârșitul lui septembrie. Motivul invocat de Țuțuianu este, în mod previzibil, faptul că procedurile de achiziții au fost contestate. Totodată, șeful CJC și-a exprimat speranța că rechizitele AR PUTEA ajunge pe băncile elevilor la sfârșitul lui septembrie. În mod ironic, anul trecut, copiii au avut rechizitele cumpărate de CJC din banii publici pe bănci, chiar în prima zi a anului școlar. De altfel, însuși președintele CJC s-a dus personal să le înmâneze copiilor din câteva localități ale județului. E drept, anul trecut, în septembrie, tocmai se încheiaseră alegerile locale, iar noul CJC trebuia să dovedească faptul că oamenii nu au greșit când au pus ștampila unde trebuie. În plus, trebuia cineva să pregătească terenul pentru alegerile parlamentare ce urmau. Acum, când cele mai apropiate alegeri sunt abia în 2019 (prezidențiale), dar cele care ațâță cel mai mult spiritele au loc în 2020 (locale și parlamentare), parcă începerea anului școlar ia autoritățile prin surprindere. Cine se aștepta ca elevii să se întoarcă în bănci la jumătatea lui septembrie și nu în octombrie, așa cum fac studenții, de exemplu? Ar trebui să se dea o lege în acest sens, zău așa!

LEGEA EDUCAȚIEI, NOUA DESCOPERIRE A PREȘEDINTELUI IOHANNIS

Că veni vorba de lege, începutul anului școlar ne face să ne gândim și să îi înjurăm mai mult decât de obicei pe guvernanții noștri, indiferent de nume, culoare politică, hram sau așa-zise principii (adică interese). Niciunul nu a fost în stare, de la Revoluție încoace, să conceapă o Lege a Educației care să pună bazele unui sistem cu adevărat funcțional. În fiecare an se trezește cineva să schimbe ceva, să inventeze ceva, să îngreuneze programa cu una sau mai multe materii inutile, să schimbe manualele și tot. Iar când apucă elevul sau profesorul să se acomodeze cu o schimbare, se modifică și aia. Culmea, după trei ani la cârma statului, președintele Klaus Iohannis a descoperit și el acest lucru. Într-unul dintre discursurile sale plictisitoare, el a spus că „Legea Educației trebuie să înceteze să mai fie un puzzle ale cărui piese se schimbă continuu” și că „începerea anului școlar îi ia prin surprindere pe unii”. Ne întrebăm ce l-a determinat pe Iohannis să ridice aceste probleme acum și de ce nu s-a gândit cum să rezolve aceste neajunsuri înainte să înceapă cel de-al treilea an școlar pe care l-a prins în calitate de președinte al țării.

ZIUA ÎN CARE NE AMINTIM DE PROMISIUNILE CARE NU S-AU MAI VĂZUT

Un alt lucru pe care Iohannis pare că l-a descoperit abia acum este faptul că „există, din păcate, mulți elevi în România care încep anul școlar fără manuale sau în clădiri care nu respectă standarde minime”. Iar asta ne amintește de o altă mare durere pe care o resimțim la începutul anului școlar. Este vorba despre aparenta incapacitate sau lipsă de voință a autorităților care nu-și respectă promisiunile pe care le-au făcut fără să le ceară nimeni. În urmă cu un an, tot la deschiderea anului școlar, cotidianul „Telegraf” atrăgea atenția asupra faptului că există școli în județul Constanța în care timpul a încremenit vreo... 20 de ani. Printre exemplele oferite s-a aflat și școala din satul Poiana (orașul Ovidiu), veche de peste 50 de ani. La momentul respectiv, primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a spus că autoritățile locale au în plan construirea unei noi școli, care să fie mai spațioasă și modernă. Prezent în Poiana la festivitatea de începere a anului școlar 2016 - 2017, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a promis că va aloca fonduri pentru acest proiect, lucru care s-a și întâmplat în această primăvară. Însă, deși inițial se preconiza că lucrările vor dura până în toamnă (care a cam început), autoritățile din Ovidiu au transmis, printr-un comunicat de presă, că în acest an „cursurile elevilor și preșcolarilor se vor desfășura în Centrul Cultural din Poiana, unde au fost realizate lucrări de compartimentare pentru a crea noi clase, cu dotările aferente pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de educație”. Am încercat să aflăm de la primarul Scupra când va fi dată în folosință noua școală din Poiana, însă acesta nu a putut fi contactat. În lipsa altor informații, ne temem că pe copii îi așteaptă o altă iarnă în care vor îngheța în sălile nu tocmai spațioase.

„PUNE-ȚI MÂNA PE CARTE”... CA SĂ AJUNGEȚI CA DOMNUL PRIMAR

Iar după toate acestea, cea mai mare scârbă am simțit-o în momentul în care politicienii i-au îndemnat pe elevi să învețe. De pildă, Horia Țuțuianu i-a sfătuit: „Învățați, ca să ajungeți ca domnul primar!” (Taner Reșit - n.r.). Oare de câtă școală ai nevoie pentru a fi condamnat penal în primă instanță? Măcar dacă s-ar fi obosit să își publice CV-ul pe site-ul Primăriei... Așa, ca să știm și noi ce studii superioare are cel care conduce destinele unor oameni. Un alt mesaj revoltător vine din partea unui parlamentar agramat care i-a îndemnat pe elevi: „Pune-ți (sic) mâna pe carte!”. Din câte am învățat noi pe vremea când eram la școală, „puneți” se scrie fără cratimă în acest context. Dar ce știm noi, că doar suntem proști! Dacă eram deștepți, ajungeam parlamentari... sau primari!

