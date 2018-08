Doliu naţional: Sute de persoane decedate în urma inundaţiilor! Sute de mii, rămase fără case

Cel puţin 324 de persoane au murit în statul indian Kerala în urma unor inundaţii devastatoare care au lăsat peste 220.000 de persoane fără case, scrie The Guardian. Operaţiunile echipajelor de urgenţă, folosindu-se atât de elicoptere cât şi de bărci, sunt în desfăşurare şi sunt căutaţi oameni care ar putea fi prinşi în dărâmăturile clădirilor care s-au prăbuşit din cauza alunecărilor de teren. Autorităţile au avertizat că vor urma mai multe ploi torenţiale şi vânt puternic în weekend. În Kerala, un stat popular printre turişti, au avut loc ploi musonice record în acest an. Conform ministrului statului, Pinarayi Vijayan, acestea sunt „cele mai grave inundaţii din ultimii 100 de ani”. Drumurile sunt distruse parţial, reţelele de telefonie mobilă nu funcţionează, un aeroport a fost închis, iar peste 220.000 de persoane au rămas fără case. Numărul celor decedaţi este aşteptat să crească, alte câteva mii de oameni fiind încă prinşi în zonele afectate. Mulţi au murit fiind îngropaţi de vii sub alunecările de teren cauzate de inundaţii.

Prim-ministrul indian, Narendra Modi, se afla în drum spre Kerala „pentru a analiza situaţia inundaţiilor”. În total, peste 900 de persoane au murit în acest sezon musonic, din cauza inundaţiilor, alunecărilor de teren şi ploii, conform Ministerului de Interne indian.

Un bărbat din oraşul Chengannur a postat un videoclip în care se poate vedea cum apa îi ajunge până la gât în propria casă: „Se pare că apa urcă la etajul doi. Sper că vedeţi asta. Rugaţi-vă pentru noi”. Soarta bărbatului nu este deocamdată cunoscută. Ministrul Finanţelor din Kerala, Thomas Isaac, a informat pe Twitter că ultima stradă funcţională spre Chengannur a fost luată de ape în faţa ochilor săi, astfel oraşul fiind izolat.