Dolly Parton vrea să cânte cu Lady Gaga

Cântăreaţa americană Dolly Parton, unul dintre simbolurile muzicii country, a declarat că o admiră pe Lady Gaga şi că îşi doreşte să înregistreze un duet alături de aceasta. Dolly Parton este entuziasmată de remixul în stil country al piesei ”Born This Way”, lansat de curând de către Lady Gaga. ”Este minunat. O iubesc pe Lady Gaga şi poate vom avea ocazia să cântăm ceva împreună”, a spus artista în vârstă de 64 de ani. În ciuda diferenţei considerabile de vârstă dintre ele, Lady Gaga are doar 25 de ani, Dolly Parton şi cea pe care o admiră au în comun cel puţin două lucruri: sunt foarte mândre de excentricitatea lor, demonstrată ori de câte ori au ocazia şi nu le pasă de gurile rele care comentează în fel şi chip apariţiile publice ieşite din comun.

La rândul ei, Lady Gaga a declarat că nu ea a compus piesa ”Born This Way”, ci mai degrabă spiritul designerului britanic Alexander McQueen, care i-ar fi dictat melodia, de dincolo de mormânt. Lady Gaga a declarat pentru revista ”Harper\'s Bazaar” că designerul Alexander McQueen, care s-a sinucis prin spânzurare, pe 11 februarie 2010, a planificat totul, întrucât, imediat după ce a murit acesta, ea a scris ”Born This Way”. Atunci când casa de discuri a artistei a decis să lanseze single-ul ”Born This Way” în aceeaşi zi în care se împlinea un an de la moartea lui McQueen, Lady Gaga a spus că i s-a confirmat bănuiala că spiritul lui continua să lucreze prin intermediul corpului ei. Alexander McQueen şi Lady Gaga erau prieteni apropiaţi. Lady Gaga a purtat recent o serie de ”coarne faciale”, sub forma a două protuberanţe amplasate în zona pomeţilor, care par că se ridică de sub piele. Ciudatele ei umflături, care apar şi pe umeri, fac parte din noul look abordat după ce a interpretat în premieră piesa ”Born This Way”, la gala premiilor Grammy din luna februarie, care au condus la apariţia unor speculaţii potrivit cărora Lady Gaga a suferit o operaţie estetică sau a purtat proteze osoase. Ea a spus că acele umflături nu sunt proteze, ci sunt oasele ei. ”Am aşteptat momentul potrivit pentru a dezvălui Universului cine sunt cu adevărat”. Lady Gaga, care a şocat publicul în 2010, după ce a purtat o rochie din bucăţi de carne crudă şi şi-a incendiat pianul la care cânta, a mers chiar până într-acolo încât a afirmat că acele oase ies în evidenţă atunci când este inspirată şi că ”fiecare om are astfel de oase, deoarece ele sunt lumina din interiorul nostru”.

Lady Gaga este câştigătoare a cinci premii Grammy. Ea este considerată una dintre cele mai interesante şi originale artiste din noul val şi se bucură de un imens succes comercial.