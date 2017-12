Domenech are acum timp de nuntă

Selecţionerul Franţei, Raymond Domenech, a declarat, marţi seară, imediat după eşecul cu Italia, scor 0-2, care a semnat eliminarea reprezentativei “cocoşului galic” de la EURO 2008, că singurul lucru la care se gîndeşte este să o ia de soţie pe partenerea sa, Estelle Denis, informează cotidianul L’Equipe. “Singurul lucru la care mă gîndesc acum este să mă căsătoresc cu Estelle. O cer de soţie. În aceste momente avem nevoie de oameni dragi aproape. Eu am nevoie de ea”, a declarat Domenech la postul M6. Estelle Denis, partenera de viaţă a selecţionerului francez, care prezintă de mult timp la postul TV M6 emisiunea “100% foot”, a fost acuzată că îi ia apărarea lui Domenech în emisiuni şi că se află în conflict de interse, în contextul participării Franţei la turneul final. Domenech a mai spus că se simte mîndru de jucătorii săi. “Ei s-au bătut pînă la capăt deşi au jucat împotriva unei echipe solide. Această echipă a Franţei are viitor, a arătat ceva. Totul a fost împotriva noastră. Am regrete, această echipă a avut abnegaţie, talent şi a arătat multe lucruri. Tinerii au arătat că pot deveni mari jucători”, a afirmat Domenech.