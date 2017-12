Domenyko, acuzat de agresiune

Evenimentele organizate pe litoral au ajuns mărul discordiei pentru doi tineri afacerişti din Constanţa. Nicolae Morărescu, cunoscut ca Domenyko sau Morra, patronul firmei Sensation Media Group, este acuzat de administratorul firmei Moft Events, Cătălin Iordache, că l-ar fi agresat. Incidentul s-a fi petrecut ieri după-amiază, în jurul orei 14.30, la sediul firmei lui Domenyko, situat pe strada Izvor, din Constanţa. Scandalul ar fi pornit de la două evenimente artistice, total diferite, organizate de cei doi pe aceeaşi dată, 9 august. Victima, Cătălin Iordache, susţine că, ieri, a fost chemat de Domenyko pentru a discuta despre cele două evenimente. „M-a chemat la el la sediu ca să discutăm despre cele două evenimente. Am crezut că este vorba despre schimbarea datei sau alte detalii administrative, însă nu s-a întâmplat aşa. După ce am intrat în clădire, am stat puţin şi el a început să mă înjure. Le-a spus unor băieţi care se aflau la el în birou să închidă uşa, să îmi ia cheile de la maşină şi telefonul. Apoi, Domenyko a început să mă lovească cu pumnii şi picioarele: la coaste, la ceafă, şi în genunchi. Am reuşit să îi dau un brânci, am deschis uşa şi am ieşit din clădire. Apoi am sunat la 112”, a declarat Cătălin Iordache, tânărul agresat.

PLÂNGERE PENALĂ În scurt timp, la adresa respectivă a ajuns un echipaj din cadrul Secţiei 4 Poliţie Constanţa, care i-a legitimat pe scandalagii. Domenyko nu a dorit să comenteze incidentul: „Nu a avut loc niciun incident. Nu doresc să comentez în niciun fel acest eveniment”. Ieri după-amiază, victima agresiunii s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală din Constanţa pentru a fi examinată de specialişti, iar în cursul acestei zile va depune o plângere la Secţia 4 Poliţie Constanţa împotriva lui Nicolae Morărescu, pe care îl acuză de loviri şi alte violenţe şi sechestrare.

Cei doi se cunosc de mai multă vreme. Până în urmă cu patru ani, Cătălin Iordache a lucrat la firma lui Domenyko. Anul acesta, Iordache şi-a deschis propria afacere, tot în domeniul organizării de evenimente artistice. De aici şi rivalitatea iscată între cei doi.