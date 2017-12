Dominique Strauss-Kahn a fost inculpat oficial

Directorul general al FMI, Dominique Strauss-Kahn, în vârstă de 62 de ani, acuzat de tentativă de viol, la New York, a demisionat, iar demisia intră în vigoare imediat, a anunţat, ieri dimineaţă, organismul internaţional. ”Cu tristeţe infinită mă simt obligat astăzi să prezint Consiliului Executiv demisia mea din funcţia de director al FMI. În această perioadă mă gândesc mai întâi la soţia mea, pe care o iubesc mai mult decât pe oricine, la copiii mei, la familia mea, la prietenii mei. Mă gândesc şi la colegii mei de la FMI; împreună am realizat atât de multe lucruri extraordinare în ultimii ani”, a declarat Strauss-Kahn, negând din nou, vehement, acuzaţiile împotriva sa. ”Vreau să apăr această instituţie pe care am servit-o cu onoare şi devotament şi, în special, vreau să îmi dedic toată puterea, tot timpul şi toată energia mea pentru a-mi dovedi nevinovăţia”, a adăugat oficialul. Strauss-Kahn, închis la penitenciarul Rikers Island din New York, cere din nou eliberarea pe cauţiune.

FMI a anunţat că va oferi detalii, în viitorul apropiat, despre procesul de selecţie a unui nou director. În prezent, organizaţia este condusă de John Lipsky. Deja, Consiliul Premierilor din Comunitatea Statelor Independente a anunţat că susţine candidatura preşedintelui Băncii Naţionale din Kazahstan, Grigori Martcenko, la funcţia de preşedinte al FMI. În schimb, cancelarul german a declarat că va susţine un candidat european. Angela Merkel nu a numit un candidat preferat dar a spus că este important să se acţioneze rapid, având în vedere problemele din zona euro. Germania este cea mai mare economie din Europa, deci părerea cancelarului are o importanţă deosebită.

Dominique Strauss-Kahn a fost adus, ieri dimineaţă, la tribunalul din New York, pentru o audiere în cursul căreia s-a decis punerea sa oficială sub inculpare, pentru agresiune sexuală. Ulterior urma să se decidă în legătură cu eventuala sa eliberare condiţionată, au indicat surse ale poliţiei.

Plătit mai bine ca Obama. Dominique Strauss-Kahn (DSK) a încasat în 2010, ca director al FMI, un salariu de aproape 450.000 de dolari, mai mare decât preşedintele SUA, pe lângă beneficii suplimentare de zeci de mii de dolari. Pentru el, viaţa în închisoarea new-yorkeză reprezintă o schimbare majoră. Ani de zile s-a bucurat de lux, de salariul şi alte beneficii ce vin împreună cu conducerea FMI. În plus, el nu plătea taxe pe venit şi a încasat o primă de 79.120 de dolari pe an, vizând, potrivit contractului, să îi permită să menţină, în interesul FMI, un nivel de trai adecvat poziţiei de director. Acestei sume i se alătură cheltuielile pentru distracţie, decontate integral. Costul călătoriilor şi şederilor la hoteluri, atât pentru DSK, cât şi pentru soţia sa, sunt acoperite de FMI. Totodată, Strauss-Kahn şi orice membru al familiei sale zburau gratuit la clasa I, atunci când acesta se află în deplasare oficială. FMI nu plăteşte pentru locuinţa de lux a lui DSK din Washington, evaluată la patru milioane de dolari, sau pentru alte proprietăţi ale familiei. Vila din cartierul exclusivist Georgetown din Washington este înregistrată pe numele soţiei lui DSK, Anne Sinclair. Cuplul are şi două apartamente în Franţa, de mai multe milioane de dolari. şi o locuinţă în Marrakesh (Maroc), de peste 700.000 de dolari. Anne Sinclair, un jurnalist cunoscut în Franţa, ar fi moştenit o avere de la bunicul său, un comerciant de obiecte de artă. Aceasta ar explica de ce condiţiile de trai ale lui Strauss-Kahn par să depăşească până şi salariul său generos.

Ancheta continuă. Anchetatorii new-yorkezi se întreabă de ce angajaţii Hotelului Sofitel au aşteptat o oră înainte de a suna la poliţie, după plecarea în grabă a lui DSK, sâmbătă, la ora 12.30. Camerista a raportat agresiunea unor colegi, aproape imediat însă primul apel la poliţie a fost dat la ora 13.32. Poliţia a confiscat o bucată din covorul camerei de hotel unde fostul şef al FMI ar fi încercat să violeze camerista, explicând că s-a tăiat o parte din covor unde presupusa victimă susţine că a scuipat după ce a fost obligată să facă sex oral. Avocatul cameristei a negat că aceasta ar fi infectată cu HIV, după ce presa anunţase miercuri că ea locuieşte într-un apartament din Bronx destinat exclusiv adulţilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA. Avocatul presupusei victime a explicat că ea subînchiriază apartamentul. Tot ieri, o sursă din poliţie a dezvăluit că un angajat al hotelului Sofitel din New York se afla în apartamentul ocupat de DSK, când camerista a intrat în cameră. Femeia a intrat în apartament crezând că era gol, în timp ce DSK făcea duş. Camerista, originară din Guineea, va depune mărturie în justiţie, săptămâna aceasta şi neagă că ar fi avut o relaţie sexuală consimţită cu DSK.