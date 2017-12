Dominique Strauss-Khan a fost eliberat

Lovitură de teatru în cazul fostului director al FMI. Credibilitatea cameristei care îl acuză pe fostul director al FMI, Dominique Strauss-Kahn (DSK), de agresiune sexuală a fost pusă sub semnul întrebării, după ce procurorii au descoperit transferuri suspecte de bani în contul său şi că aceasta are legături cu traficanţi de droguri. În aceste condiţii, procurorii s-au întâlnit cu avocaţii apărării şi au discutat despre o eventuală renunţare la acuzaţii. DSK a fost pus sub acuzare, printre altele, pentru agresarea sexuală a cameristei la începutul lunii mai, când aceasta îi curăţa camera de hotel dn New York. Iniţial, procurorii au insistat pe caracterul presupusei victime, în vârstă de 32 de ani, o mamă singură, muncitoare, care a cerut azil când a imigrat în SUA din Guinea, însă aceasta a minţit în repetate rânduri după formularea acuzaţiilor iniţiale.

Camerista ar fi sunat un bărbat aflat în închisoare, pentru deţinerea a aproape 200 de kilograme de marijuana, la o zi de la presupusa agresiune. În cursul conversaţiei telefonice, înregistrată de poliţie, cei doi ar fi discutat despre avantajele unei acţiuni în justiţie. Procurorii au descoperit discrepanţe şi între ceea ce le-a spus despre cererea sa de azil şi posibile legături cu activităţi penale, inclusiv trafic de droguri şi spălare de bani. Bărbatul fusese arestat pentru posesie de marijuana şi se numără printre persoanele care au vărsat sume în valoare totală de circa 100.000 de dolari în contul femeii în ultimii doi ani. Depozitele au fost făcute în statele Arizona, Georgia, New York şi Pennsylvania. Anchetatorii au descoperit şi că femeia plătea sute de dolari lunar pentru facturi la cinci companii telefonice, deşi susţine că are un singur abonament telefonic. Fratele femeii i-a sărit în ajutor şi a declarat că nu crede nimic din aceste informaţii, pe care le consideră manipulări.

Avocaţii apărării au cerut şi au obţinut, ieri, relaxarea condiţiilor eliberării pe cauţiune a lui DSK, în condiţiile în care următoarea audiere ar trebui să aibă loc pe data de 18 iulie. Procurorii i-au comunicat judecătorului Michael Obus că au probleme cu acest caz, după descoperirea unor informaţii noi şi au acceptat eliberarea fostului director al FMI pe propria răspundere. DSK, în vârstă de 62 de ani, a pledat nevinovat de agresiune sexuală, iar avocaţii au sugerat că orice contact sexual a fost consensual. Testele criminalistice au furnizat dovezi ale unui contact sexual între cameristă şi fostul director al FMI, considerat anterior cel mai puternic candidat la următoarele alegeri prezidenţiale din Franţa. DSK a fost eliberat în schimbul unei cauţiuni de cinci milioane de dolari şi locuieşte în prezent într-o casă luxoasă din Manhattan, sub supraveghere permanentă. Judecătorul a mai decis ca suma de un milion de dolari, drept cauţiune şi garanţia de cinci milioane de dolari fixate în cadrul plasării în arest la domiciliu să fie restituite. La încheierea audierii, fostul director al FMI a ieşit din tribunal zâmbind, alături de soţia sa, Anne Sinclair. Aceasta este cu siguranţă o victorie pentru DSK, dar procurorii şi judecătorul nu au renunţat la acuzaţii.