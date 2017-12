Domnul Nimic e agitat ca un limbric. Dacă te uiţi în biografia sa, găseşti doar data şi locul naşterii. În rest, multe spaţii goale. La capitolul merite, este trecut calificativul “Ioc”. Asta, în loc să înainteze sau, mă rog, să avanseze, mai mult stă pe loc! Domnul Nimic se înfige tot timpul la plăcinte. Nu face, după cum sugerează şi numele, nimic, dar, în schimb, are pretenţii. Cu toate că, în realitate, este o nulitate, îl găseşti pînă şi pe listele parlamentare! Te cruceşti, nu alta! Domnul Nimic ocupă colegii importante. Sînt partide care au înegrit listele cu el. De la un cap la altul, numai Nimic, candidatul limbric! Nu ştiu dacă este chiar un parazit politic, dar domnul Nimic nu are, practic şi concis, ce să raporteze! Tu ce ai făcut la viaţa ta, domnule Nimic? Răspuns: ”nimic”. Cu toate acestea, domnul Nimic este tratat ca un erou, că tot am vorbit noi ieri despre bou! Ca să fie tacîmul complet, domnul Nimic este şi încrezut. Cu toate că îl frige buza după funcţii, se lasă rugat. Chipurile, e vedetă! Vrei să fii preşedinte? Candidezi pentru deputăţie sau Senat? Mă rog, stau unii şi se ploconesc la picioarele dumnealui! Domnul Nimic se laudă cu biografia altora. Ia ce îi place de la fiecare şi îşi completează cartea de vizită. Dacă îl scuturi bine, nu rămîne nimic! Ăsta-i domnul Nimic! Curios, deşi miroase de la o poştă a prost, sînt partide care joacă pe mîna lui în alegeri. Cu Nimic în frunte, sînt sigur că vor cîştiga… nimic. Pentru unii, domnul Nimic reprezintă asul din mînecă! Vai de mama lor. Totuşi, ca să fim drepţi ca nişte înţelepţi, ceva are şi domnul Nimic. Tupeu. Are un tupeu cît cuprinde. Deşi îi clipoceşte apa în cap de prostie, e primul la plăcinte! Domnul Nimic este egal cu zero. În tot ceea ce face, poartă stigmatul lui zero. În mod normal, într-o societate normală, nimeni nu ar trebui să-l bage în seamă. Cum se spunea înainte, este pleava societăţii. Ecuaţia e simplă. De la domnul Nimic scoţi nimic. În mod normal, repet, într-o societate normală, nimic dai, nimic ai… Ei bine, la noi, este invers. Nimic dai, de toate ai! Naiba să-i mai înţeleagă pe neaveniţii patriei! Datorită algoritmului politic, domnul Nimic ocupă adeseori funcţii importante. Pe aceste poziţii, e un fel de popa prostu’. Cînd ajunge la guvernare, Nimic e un dezastru naţional. Precum domnul Nimic, sînt şi partide de nimic. Ele supravieţuiesc preţ de o alianţă. Revin la personajul nostru, adică la domnul Nimic. Ca om, e un nimic. Nu are caracter, nu are cuvînt, nu are coloană vertebrală… Ce să spun, nimic! Ăsta este domnul Nimic. Un om de doi lei. Promite mult şi nu face nimic. Domnul Nimic este un gargaragiu fără pereche. Bate apa în piuă, adică nu face nimic, şi te abureşte. E un frecangiu de mentă. Datorită caracterului său, poartă mereu aceeaşi etichetă. Eşti întrebat adeseori: ”Cine este cutare?” Dacă este vorba despre domnul Nimic, răspunsul este cît se poate de simplu: ”Un om de nimic”. Ceea ce, în foarte multe din cazuri, te scuteşte de alte precizări sau comentarii. În definitiv, nici nu se merită să-i acorzi prea multă atenţie. La domnul Nimic te uiţi ca la un nimic…