„Domnule primar Făgădău, ce ați făcut ieri?“

07:01:18 / 24 Noiembrie 2018

Esti multumit de prima DANU?

Eu nu sunt. Pentru ca circulatia prin oras este haotica si cu ambuteiaje suparatoare. Pentru ca se lucrarea in dreptul VIVO pe bd Aurel Vlaicu de o luna si circulatia(ingrozitoare) este doar pe o banda. Pentru ca putinele parcuri sunt periodic ciuntite,nemaivorbind de Parcul Primariei inchis total cativa ani.Pentru ca circulatia pe RATC,din cauza nenumaratelor gratuitati sau reduceri este o adevarata corvoada. Pentru ca,alaturi de primarii anteriori,nu avem Sala de Sport moderna(doar proiecte verbale-minciuni) nu avem pationoar sau bazin de inot olimpice,pentru ca stadionul Farul este depasit complet ajungand aproape o ruina cu tribuna B interzisa(bine ca nu se joaca doar la o poarta!) In scrisoarea de mai sus se vorbeste despre un primar pe nume BOC. Acest primar tacut si modest se straduieste si in mare parte reuseste sa faca din Cluj si comunele adiacente cel mai civilizat oras din Romania,pe cand la noi...