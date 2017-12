Mai marii de la Hollywood au remediat o mare nedreptate făcută reputatului actor canadian Donald Sutherland, care, începând de miercuri, are propria stea pe renumitul bulevard al celebrităţilor din Hollywood. În timpul ceremoniei de inaugurare, actorul în vârstă de 75 de ani a glumit cu jurnaliştii prezenţi la eveniment, declarând că o stea pe care este scris numele său valorează mai mult decât o piatră funerară. ”Cel puţin, pot să vin să văd această stea”, a declarat actorul canadian.

Steaua lui Donald Sutherland este cea de-a 2.430-a de pe Bulevardul Faimei, iar nedreptatea consta în faptul că fiul său, Kiefer Sutherland, a primit acest omagiu înaintea lui, graţie popularităţii serialului ”24 / 24 de ore”, în care interpretează personajul Jack Bauer. Fiul i-a trimis tatălui său un mesaj de felicitare. ”Mi-am dorit, din pur egoism, să fiu acolo, pentru a-ţi spune cât sunt de mândru că eşti tatăl meu şi că sunt şi mai mândru de faptul că sunt fiul tău”, a declarat Kiefer Sutherland, aflat la New York, într-o scrisoare citită de actorul irlandez Colin Farrell.

Cariera lui Donald Sutherland se întinde pe o perioadă de aproape cinci decenii, printre filmele în care a jucat numărându-se ”A Time to Kill / Vremea răzbunării”, ”Fool\'s Gold / Aurul nebunilor”, ”Cold Mountain”, ”The Italian Job / Jaf în stil italian”, ”Panic / Atac de panică”, ”The Art of War / Arta războiului”, ”Disclosure / Hărţuire sexuală” sau ”Ordinary People”. A câştigat, printre altele, două premii Globul de Aur, pentru filmele ”Citizen X” în 1996, pentru care a fost recompensat şi cu un premiu Emmy şi ”Path to War / În vreme de război” din 2002 şi un premiu Golden Satellite pentru ”Without Limits / Fără limite”, în 1999. Donald Sutherland, care a jucat şi în celebrul film ”JFK” regizat de Oliver Stone în 1991, va putea fi văzut în acest an pe afişul filmului ”The Mechanic / Mecanicul”, în regia lui Simon West.