Donald Trump ar putea fi citat în instanţă

Procurorul special Robert Mueller a evocat posibilitatea de a-l cita pe preşedintele Donald Trump în instanţă pentru a fi audiat în ancheta privind presupuse contacte cu Rusia înaintea scrutinului prezidenţial din 2016, afirmă surse judiciare citate de cotidianul The Washington Post.

În cursul unei întrevederi tensionate cu procurorul special Robert Mueller, la începutul lunii martie, avocaţii lui Donald Trump au insistat că liderul de la Casa Albă nu este obligat să discute cu anchetatorii.

Însă Robert Mueller a atras atenţia că are altă opţiune în cazul în care Donald Trump va refuza să fie audiat în investigaţia privind ingerinţele Rusiei: procurorul poate emite o citaţie pentru convocarea preşedintelui într-o instanţă cu juraţi, au declarat patru surse citate de publicaţia The Washington Post.

În cazul în care Donald Trump va fi convocat în instanţă, avocaţii preşedintelui pot contesta în justiţie măsura. Dacă va fi menţinută, Donald Trump poate refuza totuşi să răspundă la întrebări, invocând Amendamentul al Cincilea al Constituţiei SUA, care prevede opţiunea refuzului autoincriminării.

Procurorul special Robert Mueller a elaborat zeci de întrebări pe care să i le adreseze preşedintelui american, Donald Trump, în investigaţia privind presupusele contacte cu Rusia în campania premergătoare scrutinului prezidenţial desfăşurat în SUA în 2016, au declarat surse citate de cotidianul The New York Times. Robert Mueller, procurorul special care investighează ingerinţele electorale ruse, are aproximativ 50 de întrebări, pe diverse subiecte, pe care vrea să i le adreseze lui Donald Trump despre legăturile cu Rusia şi pentru a determina dacă preşedintele a vrut să obstrucţioneze ancheta.

Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI), Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor anchetează cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi presupuse contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi, iar procurorul special Robert Mueller coordonează investigaţiile. Cel puţin trei membri ai fostei echipe de campanie electorală a preşedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpaţi în investigaţia din SUA privind ingerinţele Rusiei.

Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces împotriva Rusiei, echipei de campanie electorală a preşedintelui Donald Trump şi site-ului WikiLeaks, denunţând o presupusă conspiraţie pentru perturbarea scrutinului prezidenţial desfăşurat în SUA în 2016.

Comisia pentru Informaţii din Camera Reprezentanţilor a dispus, acum câteva zile, încheierea anchetei privind ingerinţele Rusiei, stabilind că nu au existat acţiuni coordonate ale echipei de campanie a preşedintelui Donald Trump cu Moscova.