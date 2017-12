Donald Trump, felicitat după discuția cu Taiwanul

09:51:11 / 04 Decembrie 2016

vin iarasi dictatorii ?

Salut. Trump nu este Trump. Ca si ceilalti ca el acesta este marioneta elitelor strategice militare, politice si de finantare americane ca in orice stat. Caracterul sau arogant va fi doar o scuza a Americii pentru o probabila politica militara mai agresiva decat la predecesori. Ce va face Trump sau cei din spatele sau echipa lui cu lumea, nimeni nu stie ci fiecare doar presupune. Un conflict direct cu ceilalti giganti asiatici Rusia si China este de exceptat deocamdata sau ai va instiga la conflicte cu vecinii ca sa-i macine si pe unii si pe altii. Cel mult va bate palma cu ei pe sub masa. Singurul punct sensibil de pe glob unde poate face ravagii si dupa cum este pregatit terenul de predecesorul sau Obama, este insasi Europa. Un conflict scurt Rusia-Europa ar insemna distractia si intarirea americanilor, distrugerea Europei, eliminarea unui partener incomod si atragerea Rusiei slabite catre un conflict direct Ruso – American de unde si aceasta (Rusia) va fi eliminata. Si tot asa mai departe…Daca Rusia cade sau este in pericol de prabusire, fratele ei asiatic China nu va intarzia sa isi faca aparitia in teren. Evadarea Englezilor dintr-o viitoare Europa distrusa este un semnal relevant pentru un plan anti European de catre „binevoitori“. Pe plan imediat, Trump cu siguranta ca se va ocupa ca si ceilalti predecesori in afara de destabilizarea Europei pe plan indepartat, de urecherea altora mai maruntei de pe glob, pentru ca america sa-si consume poftele si energiile militare care in ultima vreme someaza si cam ruginesc. Dar strategiile se pot schimba in functie de nevoile planetei a caror resurse devin tot mai putine. Oricum de bataliile finale nu scapa nimeni care probabil au si inceput. Cu Trump, de acum totul este posibil, de la felurite crize, instigi si inscenari virusologice, pina la conflicte militare noi sau reluarea celor vechi. Pentru Europa, tactica preferata ar fi aceea de a nu sari orbeste si a se lasa atrasa in fanteziile lui Trump si a scoate castanele din foc cu mana proprie ci dimpotriva de a potoli pofta expansionista a marilor puteri. Vremurile s-au schimbat, o colaborare pacifista ar fi mai de ajutor Europei. Politicile agresive nu ne-ar avantaja ci dimpotriva atragem dusmanii peste noi. Inaintea unui conflict armat sau inainte de a trage un glont sau un proiectil impotriva altora, Europa ar trebui sa gandeasca de mai multe ori la consecinte caci exista riscuri mari nu numai castig. Europa nu este America. Politica Americana nu se potriveste cu cea Europeana cum nu se potriveste o roata de la un Mercedes cu una de la un Trabant. America este bine pozitionata intre oceane departe de lumea nebuna, duce o politica pacifista cu vecinii si este si puternica. Pe cand Europa este usa in usa cu toti nebunii care trebuie impacati si dusi cu zaharelul politic. Mereu latram unii la altii si sintem mereu pe punctul sa ne muscam. Probabil acestia au pus ochii pe Europa si asteapta doar un gest necugetat pentru a o invada armat. Vremurile s-au schimbat, provocarile si dorinta aventurista de conflicte militare a Europei ar trebui lasate de o parte sau amanate caci nu este de joaca. Sint lucruri mai bune de facut in Europa decat razboaiele mai ales ca sintem lasati de toti deocamdata in PACE. Cu Siria rusii dau semnale despre noua lor filozofie si strategie militara, adica intr-un razboi totul trebuie facut praf. Faptul ca Trump renunta la salariul lui de presedinte nu este intimplator. El da semnale despre viitorul din nou manipulat al banilor si instabilitatii lor precum si a gesturilor si hotaririlor lui negative care urmeaza pentru intreaga lume, sau cel putin pentru cea mai indepartata de America fara a fi necesar si pentru care acesta considera ca nu-si merita salariul. Pina nu de mult America era aceea care elimina dictaturile una dupa alta. Acum se pare ca ea insasi este aceea care aluneca in directia acestora uitind ca dictaturile sint pragul dinaintea prabusirii.O dictatura are nevoie de o putere absoluta si dorinta de dominare iar aceastea America le are. Ea fiind o megaputere are toate sansele sa devina si o megadictatura. Va trebui sa se hotarasca daca ramine o democratie si un sprijin al tuturor democratiilor sau o ia pe calea dictaturilor si a dictatorilor cu toate consecintele si soarta acestora la reactia intregii lumi. Sa fie dictatura urmatoarea etapa si a democratiilor ? Aceasta poate atrage insa colapsul ca la orice dictatura. Deci si democratiile se indreapta incet tot catre dictatura atunci cand conditiile sant indeplinite, adica putere absoluta, nationalism excentric, inrautatirea conditiilor proprii de existenta a societetii sau apare un nebun cu multa putere la conducere. Dictaturile pot aparea nu numai in comunism ci oriunde acolo unde situatia unei societati scapa de sub control dintr-un motiv sau altul. Ele sint o boala politica care se dezvolta incet apoi izbucnesc dupa care se prabusesc luandu-se totul de la capat indiferent daca societatea este democrata, comunista, religioasa etc. Toti dictatorii au fost patrioti si au tinut la tara lor dar cu totii au distrus-o. In democratii o dictatura se dezvolta mai incet si este mereu frinata dar totusi se dezvolta mereu si chiar izbucneste atunci cand gaseste mediul prielnic.