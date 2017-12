„Isis” Medical Center continuă seria de acţiuni demarate, de data aceasta implicându-se în promovarea donării de sânge, în informarea populaţiei, prin propriul exemplu. Donarea de sânge a personalului primei maternităţi private din Constanţa a devenit deja o tradiţie, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, celebrată în fiecare an pe 14 iunie. Şi în acest an, acţiunea de donare se desfăşoară în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) din Constanţa, sub numele „Donator de sânge. Donator de Zâmbete”. Toţi cei care vor să se alăture campaniei sunt aşteptaţi azi, începând cu ora 08.30, la sediul spitalului „Isis”, situat pe strada Mircea cel Bătrân nr. 102. Invitaţia aparţine managerului general „Isis”, dr. Mohamed Zaher, de altfel donator fidel. El vrea să contribuie la creşterea numărului de donatori, în special în rândul tinerilor sănătoşi, o condiţie de bază pentru un donator.

ECHIPA „ISIS”, UN MODEL DE URMAT

Acţiunea de colectă mobilă, realizată sub îndrumarea CRTS, se va desfăşura în incinta spitalului privat până la ora 14.30, „Isis” devenind, astfel, singura unitate medicală privată din Dobrogea care găzduieşte un punct de recoltare de sânge. Potrivit medicului coordonator al CRTS, dr. Alina Dobrota, „Isis este una din puţinele unităţi medicale private care susţine Centrul de Transfuzii în activitatea de promovare a donării voluntare de sânge”.