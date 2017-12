Donatori de zâmbete pentru nevoiaşi

Asociaţia americană „United Hands“ a venit pentru al patrulea an consecutiv în sprijinul familiilor nevoiaşe din judeţul Constanţa. Acţiunea de sâmbătă, ca multe altele care s-au derulat în ultima perioadă, a fost realizată în colaborare cu clubul Isis din Constanţa, prin campania „Donator de zâmbete“. Membrii asociaţiei au ajuns în Bărăganu, unde le-au oferit nevoiaşilor un mic ajutor în pragul sărbătorilor pascale. 100 de copii au primit haine, dulciuri şi jucării. Mai multe articole de îmbrăcăminte au fost oferite şi pentru 100 de adulţi. „Ne bucurăm foarte mult că am ajuns şi la Bărăganu. În ultimii ani am derulat programe diferite pentru oamenii defavorizaţi din judeţul Constanţa. Cu ajutorul reprezentanţilor clubului „Isis“ le-am oferit femeilor din unele localităţi posibilitatea să-şi facă testul Babeş Papanicolau. Ne-am propus să extindem programul şi în alte localităţi. Cu cât derulăm mai multe programe în oricare comunitate, ne apropiem mai mult de oameni, ajungem să le cunoaştem problemele şi situaţia“, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei, Renne Crossman. Ea a mai spus că o parte dintre hainele oferite au fost aduse din Norvegia, dar cu ajutorul unor sponsori din Constanţa au fost cumpărate şi articole de îmbrăcăminte pentru copii.