Done, la un pas de o nouă arestare

Omul de afaceri constănţean, Viorel Done, nu a fost prea impresionat de percheziţiile efectuate de oamenii legii în urmă cu două zile în urma cărora au fost confiscate 2.356 de pachete de ţigări netimbrate precum şi 29.112 lei, 200 de dolari şi 50 de euro, proveniţi din comerţul cu marfa de contrabandă. La o zi după descinderi, Done a fost prins de poliţişti în timp ce oferea spre vânzare pachete de ţigări de contrabandă cu banderole de Republica Moldova, direct din autoturismul său. Ieri, el a fost chemat pentru audieri la Parchet în dosarul în care este acuzat de speculă şi evaziune fiscală. Anul trecut, în decembrie, Viorel Done a fost arestat preventiv şi apoi eliberat provizoriu, sub control judiciar la sfârşitul lunii ianuarie. În urma audierilor de ieri, procurorii constănţeni au solicitat Tribunalului Constanţa ridicarea controlului judiciar şi înlocuirea acestuia cu măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile. Surse neoficiale spun că procurorii au propus instanţei şi suspendarea activităţii firmei, SC Dovi Impex pentru 60 de zile.