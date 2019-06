Caravana "Blood Network" se va afla la sfârşitul acestei săptămâni în Piaţa Ovidiu din municipiul Constanţa, iar cei care donează sânge vor putea beneficia de un bilet gratuit pentru prima zi a festivalului Neversea, ce se va desfăşura în perioada 4 - 7 iulie la malul Mării Negre, a anunţat marţi administraţia locală. "'Blood Network' ajunge la Constanţa, sâmbătă, 29 iunie şi duminică, 30 iunie, în Piaţa Ovidiu. Cei care donează sânge la caravana mobilă, între orele 08:00 - 14:00, vor primi un bilet gratuit pentru prima zi a Neversea sau Untold. Festivalierii trebuie să se înscrie în baza de date Şi Eu Donez (reteaua.sieudonez.ro). Ca şi în anii precedenţi, campania 'Blood Network' se desfăşoară atât la centrele fixe, cât şi la caravanele mobile", a informat, printr-un comunicat de presă, Primăria Constanţa.

Conform municipalităţii, ediţia din acest an a Neversea va avea loc în perioada 4 - 7 iulie şi va fi "o aventură de 4 zile la malul mării", cu petreceri până la răsărit. The Script, Hardwell, Scooter, John Newman, Aloe Blacc, Armin Van Buuren, Jason Derulo, Dua Lipa şi Rita Ora sunt doar câţiva dintre artiştii internaţionali care vin la Constanţa. "Toţi cei care donează sânge la centrele de transfuzii din întreaga ţară, în perioada 13 mai - 29 iunie, trebuie să acceseze, în funcţie de festivalul la care vor să ajungă, site-ul neversea.com sau untold.com, secţiunea Blood Network, unde vor completa formularul solicitat şi vor ataşa o poză cu adeverinţa de donator. Apoi, vor primi pe adresa de e-mail un cod cu care vor putea achiziţiona abonamentele cu reducere: la Neversea la preţul special de 399 de lei plus taxe din preţul final de 599 lei + taxe al abonamentului; la Untold la preţul special de 513,94 de lei plus taxe din preţul final de 811,20 lei + taxe al abonamentului", se menţionează în comunicatul Primăriei Constanţa.