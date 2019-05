Donezi sânge, ai gratuitate sau reduceri la Untold sau Neversea

În acest an campania începe mai devreme și se desfășoară în perioada 13 mai - 29 iunie în toate centrele de transfuzii din țară. Totodată, o caravană mobilă va fi prezentă în nouă orașe din România.

Toţi cei care donează sânge la caravanele mobile vor primi un bilet gratuit pentru o zi la Untold sau Neversea. Ca și în anii precedenți, participanții la festival vor putea dona atât la centrele fixe, cât și la caravanele mobile. La Constanța, caravana mobilă va ajunge pe 29 şi 30 iunie în Piaţa Ovidiu.

Toţi cei care donează sânge la centrele de transfuzii din întreaga ţară şi intră în reţeaua “Şi Eu donez” vor primi reducere la abonamente pentru festivalurile Untold şi Neversea.

Festivalierii care donează la unul dintre Centrele de Transfuzii din țară trebuie să acceseze, în funcție de festivalul la care vor să ajungă, site-ul untold.com sau neversea.com, secțiunea Blood Network, unde vor completa formularul solicitat și vor atașa o poză cu adeverința de donator. Apoi, vor primi pe adresa de mail un cod cu care vor putea achiziționa abonamentele cu reducere.

“Campania Blood Network se dezvoltă de la an la an. În 2019, am adăugat încă trei orașe în care va ajunge caravana de donare de sânge, Târgu Mureș, Sibiu și Oradea. În acest fel, pe lângă centrele de transfuzii din toată țara, tinerii pot dona la caravana mobilă care, în acest an, poate fi găsită în nouă orașe din România. Ne dorim să creștem numărul de donatori de sânge, mai ales că spitalele din România au o nevoie constantă de sânge”, precizează Edy Chereji, director de comunicare Untold şi Neversea.

În acest moment, peste 6000 de membri s-au înscris în rețeaua donatorilor benevoli de sânge de pe platforma Și eu Donez.