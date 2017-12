Donna Summer şi Public Enemy, în Rock and Roll Hall of Fame

Regretata cântăreaţă Donna Summer, supranumită regina muzicii disco şi grupul Public Enemy, un pionier al stilului hip-hop, se regăsesc pe lista celor opt artişti care vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 2013, au anunţat reprezentanţii Fundaţiei Rock and Roll Hall of Fame. Cântăreţul şi compozitorul Randy Newman, rockerii canadieni din trupa Rush, trupa rock Heart şi regretatul chitarist de blues Albert King vor fi şi ei incluşi în prestigiosul Rock and Roll Hall of Fame, o organizaţie care îi omagiază pe artiştii care au influenţat industria muzicală. Liu Adler, producătorul executiv al musicalului rock din 1975 ”The Rocky Horror Picture Show” şi compozitorul şi producătorul muzical Quincy Jones vor fi incluşi la rândul lor în Rock and Roll Hall of Fame. Toţi cei opt artişti vor fi oficial incluşi în cadrul unei gale speciale, organizată în luna aprilie, la Los Angeles.

Regina muzicii disco, Donna Summer, care a murit în luna mai, la vârsta de 63 de ani, a devenit celebră în 1976, cu hitul disco ”Love to Love You Baby”. Artista americană a avut trei piese ajunse pe primul loc în topul american, în 1979: ”Hot Stuff”, ”Bad Girls” şi ”No More Tears (Enough Is Enough)”, un duet cu Barbara Streisand. Deşi grupul Public Enemy, alcătuit din artiştii Chuck D, Flavor Flav, Professor Griff şi DJ Lord, nu a ajuns niciodată în fruntea topului muzical american, pe parcursul carierei sale de trei decenii, trupa este recunoscută oficial pentru faptul că a oferit stilului hip-hop o conştiinţă politică şi socială în anii ’80 şi începutul anilor ’90. Muzica sa a explorat universul relaţiilor rasiale din America, prin cântece precum ”Fight the Power” şi ”911 Is A Joke”. Randy Newman, cunoscut pentru cântecele sale pop cu versuri inteligente şi ironice, a câştigat două premii Oscar pentru cântecele compuse pentru filmele ”Monsters, Inc. / Compania Monştrilor” şi ”Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3” şi şase premii Grammy pentru coloanele sonore compuse pentru diverse filme. Grupul Heart este celebru pentru piese celebre precum ”Magic Man” din 1976, ”These Dreams” din 1986 şi ”Alone” din 1987, iar trupa canadiană Rush este celebră pentru piesele sale rock complexe, care au ca origine stilul blues. Albert King, care a murit în 1992, la vârsta de 69 de ani, a fost unul dintre cei mai mari chitarişti americani de blues, devenind cunoscut cu piese precum ”Don\'t Throw Your Love on Me So Strong” din 1961 şi ”Born Under a Bad Sign” din 1967.

Cei opt artişti au fost aleşi dintr-o listă ce a inclus 15 nume. Printre muzicienii care nu vor intra în 2013 în Rock and Roll Hall of Fame se află grupul german de muzică electronică Kraftwerk, trupa rock Joan Jett and the Blackhearts, grupul rapp N.W.A., dar şi celebra trupă rock Deep Purple. Muzicienii au fost aleşi pe baza voturilor exprimate de cei 600 de membri cu drept de vot ai Fundaţiei Rock and Roll Hall of Fame, care include artişti premiaţi în anii precedenţi. Totodată, pentru prima dată, în acest an, fanii au putut să voteze. Pentru a fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame, artiştii avuţi în vedere de această fundaţie cu sediul în Cleveland trebuie să îşi fi lansat single-ul sau albumul de debut în urmă cu cel puţin 25 de ani.