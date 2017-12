Doors Club redeschide seria concertelor cu legendarii CARGO

Sâmbătă, 30 septembrie, ora 20:00, Doors Club lansează noul sezon de evenimente - ”8 o’clock concert series”. Cavalerii rockului românesc – CARGO – revin la Constanța!

2016 a fost pentru Cargo un an plin de concerte şi realizări, adăugând la colecţia privată mai multe distincţii importante printre care: Ordinul Cultural în Grad de Cavaler, Cetăţeni de Onoare ai Oraşului Timişoara şi, de departe cea mai importantă distincţie, primită din partea publicului: CEA MAI IUBITĂ TRUPĂ ROCK DIN ROMÂNIA! În 2017, trupa a continuat seria de concerte, majoritatea SOLD-OUT, în Bucureşti şi în ţară.

CARGO înseamnă: Adi Bărar – chitară, Adrian Igrișan (Baciu)- voce, Tavi Pilan- tobe, Ionuț Cârja – clape și Alin Achim – bass. Mai multe informații despre artiști puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a formației: http://www.facebook.com/cargorock

Sâmbătă, 30 septembrie, veți avea ocazia să cântați cele mai îndrăgite melodii ale trupei voastre favorite. Biletele se pot achiziționa la prețurile: 40 de lei (locuri în picioare), 50 de lei (locuri la tejghele si mesele înalte de pe ring) și 60 de lei (locuri la canapele). Info și rezervări la tel.: 0763661622

Be ROCK, be at 8 o’clock at Doors Club!