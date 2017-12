Dorel Zaharia, jucător şi antrenor secund la Săgeata

După două zile de negocieri, Constantin Gache şi oficialii de la Săgeata Năvodari au ajuns la o înţelegere, fostul tehnician al FC Farul Constanţa şi Delta Tulcea conducând deja antrenamentele formaţiei năvodărene. „Nu am stabilit un obiectiv clar, dar prestaţia din sezonul trecut ne obligă să ne batem la primele locuri. Trebuie să facem o echipă competitivă şi avem nevoie de timp pentru că plecat mulţi jucători. Încercăm să ne mişcăm repede, am adus câţiva jucători şi sper ca până la începutul săptămânii viitoare să completăm lotul, iar luni sau marţi să plecăm într-un cantonament montan. Am motive de optimism, va fi greu, dar nu imposibil”, a declarat Gache, care va semna un contract pe un an, cu posibilitate de prelungire încă un an. Năvodărenii sunt aproape de a da o nouă lovitură pe piaţa transferurilor şi să-l înregimenteze atât ca jucător, cât şi ca antrenor secund pe Dorel Zaharia. În vârstă de 33 de ani, fostul atacant de la Gloria Bistriţa şi Steaua Bucureşti se antrenează deja sub comanda lui Gache, venind la Năvodari liber de contract după ce a evoluat ultima oară la FCM Tg. Mureş. „Este un jucător cu experienţă, de care echipa avea nevoie”, a spus Gache. Noul tehnician va debuta în noua postură sâmbătă, la ora 10.000, când Săgeata va întâlni, pe teren propriu, nou promovată în liga secundă Callatis Mangalia.