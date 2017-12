Dorina Jerebie-Cărbune speră să ajungă din nou la naţională

Dacă în ultima perioadă formaţia feminină de handbal CS Tomis pare bîntuită de ghinioane, lista handbalistelor accidentate mărindu-se de la meci la meci, totuşi, echipa constănţeană are şi motive de bucurie. Pe de o parte, jucătoarele antrenate de Mircea Bucă şi Dumitru Muşi a revenit în lupta pentru un loc de cupă europeană după victoria cu HC Zalău, iar pe de altă parte, în lipsa celei mai bune marcatoare, Mihaela Seifer, formaţia constănţeană pare să fi pornit un nou motor. Cele 23 de goluri înscrise în ultimele trei partide (6 cu HCM Buzău, 9 cu U. Jolidon Cluj şi 8 cu HC Zalău) au transformat-o pe Dorina Jerebie-Cărbune într-una dintre cele mai bune jucătoare ale Tomisului. „Colegele m-au ajutat foarte mult în ultima perioadă, iar eu am reuşit să mă concentrez şi totul a ieşit bine în final. În partida cu Zalăul a fost o lipsă de concentrare în cea de-a doua repriză, însă am revenit şi am obţinut o victorie importantă. Am crezut în noi şi nu am simţit în niciun moment că Zalăul poate cîştiga. Sînt convinsă de acum încolo vom cîştiga tot ce se poate”, a declarat Dorina Jerebie-Cărbune după partida cu echipa manageriată de Gheorghe Tadici. În plus, evoluţiile din ultima perioadă au făcut-o pe extrema Tomisului să-şi amintească de o iubire mai veche: echipa naţională! Prezentă în 2005 în lotul lărgit al echipei tricolore, handbalista constănţeană speră la o nouă convocare în viitor. „Cum să nu mă gîndesc la echipa naţională? Îmi doresc o revenire. Sper să joc tot aşa şi să ajung din nou la naţională”, a spus cea care a fost considerată încă de la nivelul junioarelor una dintre speranţele handbalului românesc.