Dosar furat din arhiva instanţei

Un bărbat de 59 de ani, din Ovidiu, s-a ales cu dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de înscrisuri după ce a încercat să plece cu un dosar din arhiva Tribunalului Constanţa. În urmă cu două zile, în jurul orei 13.30, jandarmii care asigură paza şi protecţia Palatului de Justiţie din Constanţa l-au surprins pe Mircea Bratu ieşind pe uşa instituţiei cu un dosar sub braţ. Jandarmii l-au observat la timp, l-au oprit şi au verificat dosarul întrucât li s-a părut că seamănă cu cele din arhivele instanţei. Oamenii legii i-au explicat bărbatului că un astfel de înscris aflat în păstrarea autorităţii judecătoreşti nu poate părăsi incinta instanţei. Mircea Bratu a fost foarte surprins să afle că nu are voie să plece cu dosarul şi le-a declarat jandarmilor că intenţiona să meargă la un xerox, în oraş, pentru a copia documentele aflate în dosar. În urma verificărilor efectuate, jandarmii au stabilit că Bratu a făcut cerere scrisă la arhiva Secţiei Civile a Tribunalului Constanţa pentru a-şi studia dosarul în care era implicat. Arhivarul i l-a dat şi i-a spus să ia loc la masă. Bărbatul a profitat de un moment de neatenţie al angajatului instanţei şi a ieşit cu dosarul în mână. Cu toate că a negat că a vrut să fure dosarul, prin simpul fapt că a încercat să iasă cu actele instanţei din clădire, Mircea Bratu a încălcat legea, iar actele premergătoare începerii urmăririi penale întocmite de jandarmi au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa pentru soluţionare. „Jandarmii trebuie să fie foarte atenţi în astfel de cazuri pentru că mai toată lumea care vine la instanţă are câte un dosar în mână şi, în atare situaţie, ar fi foarte uşor de furat un dosar din arhivă sau din sala de judecată. De altfel, nu este pentru prima oară când, datorită vigilenţei jandarmilor, justiţiabilii sunt împiedicaţi să plece cu dosare din incinta instanţei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, mr. Sorin Trancă.