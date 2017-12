Conform raportului Inspecţiei Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pe rolul instanţelor româneşti se află peste 138.505 cauze mai vechi de un an, prin raportare la data înregistrării primului act de sesizare, dintre care 4.001 dosare au o vechime în sistemul judiciar cuprinsă între 5 şi 10 ani, iar 586 cauze au o vechime mai mare de 10 ani. Din analiza structurii cauzelor mai vechi de un an, Inspecţia Judiciară a constatat că o pondere importantă, atât din punct de vedere numeric, cât şi al duratei procesului, o au cauzele de insolvenţă.

TRASEUL DOSARULUI La nivelul Curţii de Apel Constanţa sunt înregistrate 2.366 de dosare mai vechi de un an, 49 de dosare cu o vechime de zece ani, 103 cu o vechime între 5 şi 10 ani, 168 cu vechime între trei şi 10 ani şi 2.046 de dosare cu o vechime cuprinsă între un an şi trei ani. Din acest total, aproape jumătate din dosarele mai vechi de un an sunt pe rolul Secţiei Comercială, Maritimă şi de Contencios-Administrativ, urmată de Secţia Civilă, iar cel mai mic număr este la Secţia Penală. Instanţa constănţeană iese în evidenţă cu înregistrarea pe rol a celui mai vechi dosar din ţară: 21 de ani. Cauza a fost prima oară înregistrată pe 3 iunie 1990 la Judecătoria Constanţa, unde a stat până pe 3 decembrie 1990, când a plecat în recurs la Tribunalul Constanţa, unde s-a soluţionat pe 15 februarie 1993. Ca urmare a promovării şi admiterii recursului extraordinar de către Curtea Supremă de Justiţie, dosarul a fost reînregistrat la Judecătoria Constanţa pe 3 iunie 1993. Pe 12 martie 2004, cauza a fost declinată Judecătoriei Mangalia, unde s-a aflat până pe 4 martie 2010. După soluţionare, dosarul a plecat în apel la Tribunalul Constanţa, care a dat sentinţa pe 21 iulie 2011. La Curtea de Apel Constanţa dosarul se află de pe 21 iulie 2011, având termen pe 28 noiembrie.

CONTROL CSM În ceea ce priveşte dosarele mai vechi de 10 ani, acestea au fost suspendate pentru o foarte mare perioadă şi repuse apoi pe rol în vederea discutării perimării cauzelor. În total, pe rolul Curţii de Apel Constanţa se află, pe lângă dosarul vechi de 21 ani, două dosare cu o vechime de 18 ani, două mai vechi de 17 ani, două mai vechi de 15 ani, cinci cu o vechime de 14 ani, opt cu o vechime de 13 ani şi 13 cu o vechime de 11 ani. La nivelul Tribunalului Constanţa sunt înregistrate dosare cu o vechime cuprinsă între 18 ani şi 11 ani. Judecătoria Constanţa are pe rol 2.652 dosare mai vechi de un an şi 122 de cauze cu o vechime între cinci şi 10 ani. Drept urmare, Inspecţia Judiciară a CSM va veni săptămâna viitoare la Constanţa pentru a verifica situaţia dosarelor şi stabilirea cauzelor tergiversării lor.