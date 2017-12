Dosar penal în numele lui Iisus Cristos

O organizaţie creştină a cerut Înaltei Curţi din Nairobi, Kenya, să declare “nulă şi neavenită” condamnarea la moarte a lui Iisus şi să considere crucificarea acestuia “ilegală”. Organizaţia Friends of Jesus (FOJ) din Kenya a depus, luni, un dosar în numele lui Iisus Cristos.

Cererea ridică numeroase întrebări în legătură cu competenţa tribunalului, cu eventuala prescriere a pedepsei, cu identificarea părţilor lezate, precum şi privitor la evaluarea caracterului plauzibil al plîngerii. Comisia constituţională a tribunalului urmează să decidă dacă va desemna sau nu un judecător care să se ocupe de acest caz. Reclamanţii ar putea avea dreptul la un proces dacă se consideră că este vorba de o atingere adusă drepturilor omului şi dacă Înalta Curte are puteri depline asupra acestei chestiuni. Organizaţia vrea ca procesul lui Iisus să fie declarat nul şi neavenit, pentru că tribunalul care l-a condamnat nu era constituit în mod corect, deoarece acuzatorii au încălcat legea din acea epocă şi pentru că procesul a fost trucat. Crucificarea era, potrivit legislaţiei romane în vigoare în epocă, prevăzută pentru a pedepsi furtul, trădarea, violul şi insulte la adresa Împăratului. Potrivit Bibliei şi istoricilor, jurisdicţia supremă care l-a condamnat pe Iisus la moarte, Marele Sinedriu, l-a acuzat pe acesta de blasfemie, dar Irod, regele Iudeei, vasală Romei, l-a achitat. Pilat din Pont, procurator al Iudeei şi, deci, funcţionar roman, în faţa căruia acuzatorii l-au adus pe Iisus, l-a trimis din nou pe acesta la Sinedriu după ce “s-a spălat pe mîini”.

Juriştii din Kenya au recunoscut legimitatea plîngerii înaintate de Organizaţia Friends of Jesus, fără a admite competenţa tribunalului ţării. Tribunalele din Kenya au competenţa de a tranşa asupra acestei chestiuni, pentru că sistemul judiciar al ţării se bazează pe Biblie, Coran şi alte cărţi sfinte pe care martorii depun jurămîntul în cadrul unui proces. În plus, în momentul în care sînt numiţi, funcţionarii juridici depun jurămînt pe o carte sfîntă. Organizaţia Friends of Jesus a declarat că dacă plîngerea sa nu va fi analizată de tribunalele din Kenya se va adresa Curţii Internaţionale de Justiţie.