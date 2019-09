Dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul accidentului în care a fost implicat Mario Iorgulescu

Un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă a fost deschis în cazul accidentului în care a fost implicat Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, au declarat, pentru AGERPRES, surse din Poliţie. Conform aceloraşi surse, lui Mario Iorgulescu i-a fost reţinut permisul de conducere. "Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Reamintim că accidentul s-a petrecut în urma nerespectării regimului legal de viteză şi pătrunderea acestuia pe contrasens", a informat Brigada Rutieră Bucureşti.

Mario Iorgulescu este internat la Spitalul Elias. Conform reprezentanţilor unităţii medicale, acesta nu a depăşit zona riscului vital şi continuă să necesite îngrijiri de terapie intensivă, evoluţia fiind "lent favorabilă". Accidentul a avut loc duminică pe şoseaua Chitilei şi a fost soldat cu un mort. "În jurul orei 3,00, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 24 de ani care se deplasa pe şoseaua Chitilei dinspre DNCB către Pod Constanţa a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune cu un alt autovehicul, condus din sens opus de un bărbat în vârstă de 24 de ani. În urma impactului, ambele autovehicule au fost proiectate în afara părţii carosabile, iar primul dintre ele a luat foc la motor. Din accident a rezultat decesul conducătorului aflat în al doilea autoturism, după manevre de resuscitare, şi rănirea gravă a celuilalt conducător auto, care a fost transportat la Spitalul Elias, acestuia fiindu-i recoltate probe biologice", informa Brigada Rutieră.