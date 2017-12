Dosar penal pentru programe IT fără licenţă

Un administrator din Mangalia este cercetat penal de poliţişti după ce, în timpul unui control, oamenii legii au găsit nereguli în activitatea desfăşurată de acesta. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, acţionând în cadrul subprogramului Protecţia Drepturilor de Proprietate Intelectuală, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) au efectuat un flagrant pe linia respectării drepturilor de autor şi conexe în cadrul punctului de lucru aparţinând unei societăţi comerciale din Mangalia, ce are ca obiect de activitate comercializarea produselor IT. În timpul acestei acţiuni, ofiţerii SIF l-au surprins pe administratorul societăţii în timp ce comercializa sisteme de calcul (unităţi centrale) având instalate sistem de operare fără ca acesta să fie distribuit cu licenţa aferentă. Totodată, în incinta punctului de lucru au mai fost găsite două sisteme de calcul despre care anchetatorii susţin că există indicii referitoare la instalarea pe acestea a unor programe fără licenţă. Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că administratorului i s-a întocmit dosar penal fiind cercetat în stare de libertate sub aspectul comiterii infracţiunii de reproducere neautorizată pe sisteme de calcul a programelor de calculator şi deţinere de produse pirat în scopul distribuirii.