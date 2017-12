Dosar pentru vătămare corporală pe numele lui Andrei Gheorghe

Nenorocirile tind să dea peste cap viaţa celor ce se ocupă cu „spoitul” imaginii la Ministerul Finanţelor Publice. După ce chitaristul lui Dan Bittman, consilier de imagine al instituţiei amintite, a fost lovit cu o sabie în cap, lui Andrei Gheorghe, şeful Departamentului de Comunicare din acelaşi minister, i s-a întocmit un dosar pentru vătamare corporală din culpă după ce acesta a fost implicat într-un accident rutier în Bucureşti. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al capitalei, Cristina Radu, a declarat, ieri, că s-a înregistrat un dosar pe numele lui Andrei Gheorghe ca urmare a unei plângeri făcute de o femeie. Gheorghe se declară însă nevinovat: „Am fost surprins de frâna intempestivă a partenerului de trafic din faţa mea şi l-am lovit uşor în spate. Ne-am dat jos din maşini, am privit avariile, am schimbat numerele de telefon şi am decis să părăsim locul faptei, în conformitate cu legea\". Imediat după accident, el a precizat că nu are cunoştinţă să fi fost victime colaterale şi s-a prezentat la Poliţie în termenul legal de 24 de ore, accidentul fiind înregistrat la o secţie de accidente uşoare. Femeia care se afla pe locul din dreapta faţă al maşinii lovite s-a plâns însă că o doare capul, când a ajuns la secţia de poliţie. A fost chemat un echipaj SMURD care i-a acordat primele îngrijiri medicale, însă pasagera a refuzat să meargă la spital. Diagnosticul constatat de echipajul medical a fost contuzie cervicală, astfel că tamponarea s-a transformat într-un dosar de cercetare în care Andrei Gheorghe este acuzat de vătămare corporală.

Jurnalistul a primit în schimbul permisului o dovadă înlocuitoare care este fără drept de conducere şi se eliberează pentru 15 zile, cu posibilitate de prelungire, pentru că se cercetează o infracţiune la Codul Rutier, întrucât a refuzat să i se recolteze sânge la Institutul de Medicină Legală (IML). „Eram dispus să dau probe de urină sau de salivă, dar nu să fiu înţepat”, a declarat Gheorghe, care a adăugat: “Am executat absolut toate cererile Poliţiei. Am trecut toate procedurile. La 1.00 noaptea nu mai puteam de oboseală. Cum e posibil să stea până la 1.00 noaptea toată Poliţia Capitalei după mine, pentru un accident banal?”. Refuzul lui Andrei Gheorghe de a fi „înţepat” la IML, deşi etilotestul a atestat faptul că nu consumase alcool a fost argumentat logic prin faptul că nu vrea să accepte orice abuz din partea statului: „Trupul nostru este singurul nostru bun, singurul nostru adevăr autentic, singura noastră proprietate reală şi nimeni nu ni l-a dat ca să aibă drepturi asupra lui. Statul însă, în condiţiile unor incidente banale, poate hotărî, argumentând prin litera legii, intervenţii mecanice asupra acestei ectoplasme fragile şi atât de delicate. În cazul unei banale tamponări, deşi dovedeşti participând onest la toate procedurile legale, statul insistă că trupul să-ţi fie perforat cu ace pentru obţinerea unor date biologice. Forţând logica, mă gândesc că drumul este deschis spre prelevare de organe. Cetăţeni speriaţi se supun, neîndrăznind să se revolte. Legea este eternă, statul e etern, lumea e dreaptă, iar noi suntem pigmei. Cedăm libertăţi fără să protestăm, socotind anormalul normal şi transformând excesul în cotidian. Acceptăm barbaria, căci e o barbarie în numele civilizaţiei să înţepi pe cineva pentru a afla adevărul, o barbarie la fel de sinistră ca şi torturarea prizonierilor de la Guantanamo în lupta împotriva terorismului\".