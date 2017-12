Dosare grele ale DNA, desfiinţate de judecători

21:39:01 / 04 Noiembrie 2017

PDL -pnl =Mafie.

Nu vi se pare curios că NUMAI oamenii ai sistemului ticalosit al PDL PNL au fost achitați ? In afară de Dan Radu Rusanu restul sânt OAMENII ai sistemului ticalosit in frunte cu Băsescu Blaga și a Aspirina Udrea.. Iar mai nou acest filfizon clovn Ludovic Orban Un bețivan care se sucește cum bate vântul !(dinspre DNA )..Ne vor trebui mulți ani pt a scăpa de acest sistem ticalosit CREAT de Băsescu care a acaparat TOATE domeniile..De la presă la justiție și politică.. Toți cei care au fost numiți de SATRAPU DICTATOR in funcții cheie în stat în presă în justitie trebuie DEMIȘI.. NUMAI așa ne vom elibera !