Dosarele din 1994 până în 2010, mutate într-o arhivă nouă

După un an de insistenţe, conducerea Tribunalului Constanţa a reuşit să convingă Ministerul Justiţiei (MJ) că problema lipsei spaţiului de arhivare a dosarelor trebuie rezolvată. La începutul acestui an, MJ a alocat suma necesară închirierii unui spaţiu de depozitare a dosarelor soluţionate definitiv din 1994 până în 2010. „La jumătatea lunii aprilie, am finalizat procedura de închiriere prin licitaţie publică şi am ales cea mai bună ofertă. Clădirea închiriată este situată în incinta Portului Constanţa, are peste 300 de metri pătraţi, este dotată cu 2,2 kilometri de rafturi din metal, sistem de alarmă, antiefracţie şi anti-incendiu, iar geamurile au gratii. În curând, alarma imobilului va fi conectată la Serviciul Poliţiei Transporturi Maritime. Este exact ceea ce am căutat şi am încheiat contract de închiriere pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de prelungire până la zece ani”, a declarat preşedintele Tribunalului Constanţa, judecător Vasile Cărbune-Cosac.

EFORT COMUN Mutarea dosarelor a început săptămâna trecută. Pentru transportarea acestora în Port s-a apelat la conducerea Penitenciarului Poarta Albă. „Am încheiat un contract pentru două luni cu penitenciarul, care ne-a pus la dispoziţie zece deţinuţi ce-şi ispăşesc pedepsele în regim semi-deschis şi un camion cu prelată pentru a ne ajuta la căratul dosarelor”, a mai spus Vasile Cărbune-Cosac. El a adăugat că deţinuţii nu sunt solicitaţi în fiecare zi deoarece legarea dosarelor şi inventarierea lor este o treabă anevoioasă. Personalul auxiliar desemnat să se ocupe de golirea arhivelor de la subsolul clădirilor trebuie să trieze dosarele, să le lege şi să le aranjeze în ordinea anilor înregistrării lor pe rolul instanţelor. „Este un efort comun pe care trebuie să-l facem în această perioadă. O parte din dosarele foarte vechi, care nu mai trebuie păstrate, le predăm Arhivelor Statului, însă tot rămân câteva zeci de mii de dosare în custodia noastră pe care trebuie să le ducem în noua clădire. Sper să terminăm toată treaba până la vacanţa judecătorească din vară”, a afirmat Cărbune-Cosac. În încăperile golite din cele trei instanţe constănţene vor fi depozitate dosarele din 2011 şi 2012 aflate în arhivele cu public. În acestea din urmă se vor păstra numai cauzele înregistrate în acest an.