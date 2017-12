Dosarele restante la „Prima Casă” trebuie soluţionate în maximum o săptămînă

Premierul Emil Boc a cerut Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Înpreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) să soluţioneze dosarele restante la „Prima Casă” în maximum o săptămînă, prin proceduri care să fie stabilite cu Asociaţia Română a Băncilor (ARB), susţinînd totodată că este nevoie de o mai mare flexibilitate din partea băncilor implicate. Şeful Guvernului a solicitat reprezentanţilor Fondului să se întîlnească, în cursul săptămînii viitoare, cu membrii ARB, pentru a conveni modalităţile prin care poate fi simplificată procedura de completare a dosarelor şi de scurtare a termenelor de aprobare. „Primul-ministru şi reprezentanţii Fondului au susţinut că este necesar ca băncile să accepte depunerea, de către clienţi, a antecontractelor după momentul în care dosarele sînt declarate eligibile. Şeful Executivului a apreciat că este nevoie de o mai mare flexibilitate din partea băncilor, pentru a se asigura protecţia clienţilor în ceea ce priveşte antecontractele semnate, şi a dat asigurări că va monitoriza, în perioada următoare, rezolvarea aspectelor ridicate în cadrul întîlnirii de joi (n.r. ieri)”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Mail-ul premierului, blocat de plîngeri

În discuţia de ieri, de la Guvern, Boc i-a spus preşedintelui FNGCIMM, Aurel Şaramet, că mail-ul său a fost blocat de numărul mare al plîngerilor primite din partea persoanelor care reclamă probleme în programul „Prima Casă” şi i-a cerut să stabilească un calendar clar de proceduri. Şeful Guvernului i-a spus preşedintelui FNGCIMM, care gestionează derularea programului „Prima Casă”, că foarte multe persoane sînt nemulţumite deoarece dosarele de creditare sînt procesate greu şi reclamă că riscă să piardă avansul plătit pentru cumpărarea unei locuinţe. Şaramet a declarat că, din momentul preluării unui dosar şi pînă la aprobarea acestuia, angajaţii Fondului se încadrează în termenul de cinci zile, dacă dosarele sînt complete. Conform datelor prezentate de premier, la Fondul de Garantare au fost depuse 2.614 solicitări de creditare, dintre care 1.414 au fost rezolvate, 429 doar avizate şi 774 cereri sînt încă în lucru. Ultima întîlnire între şeful Guvernului şi preşedintele FNGCIMM a avut loc la sfîrşitul lunii august. Surse oficiale au declarat atunci că Guvernul intenţionează ca, împreună cu băncile, să reducă termenul de finalizare a dosarelor pentru „Prima Casă” şi să propună un termen mai lung cu pînă la 20 zile pentru încheierea antecontractelor de vînzare-cumpărare a caselor, de la aproximativ 30 zile în prezent, la 45-50 zile, analizînd şi varianta unui nou proiect de stimulare a construcţiilor noi, printr-un program similar acestuia. Persoanele care vor să ia credite prin programul „Prima Casă” vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi Euribor (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv Robor (rata dobînzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator. Guvernul a stabilit pentru 2009 un plafon de garantare de un miliard de euro.