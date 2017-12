- afirmă deputatul independent Dan Mocănescu

Deputatul independent Dan Mocănescu a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că nu a colaborat şi nici nu a fost agent al fostei Securităţi. Mocănescu a spus că acesta a fost răspunsul pe care l-a primit de la CNSAS în urma cererii sale. De asemenea, deputatul a mai spus că a solicitat Colegiului să i se înmîneze o copie a dosarului său, dar că a fost refuzat de către funcţionari, pe motiv că nu are niciun rost să i se mai facă o copie. “Eu am lucrat în industria militară. În aceste domenii, legea te obliga să păstrezi secretele de stat. De asemenea, erai obligat să raportezi orice legături cu persoanele din străinătate, iar soţia mea are rude în Germania. Colegul pe care se spune că l-am turnat era un foarte bun prieten de-al meu, despre care am scris că e un cetăţean străin de origine română, care a fost loial ţării în care s-a născut“, a declarat Mocănescu. Potrivit afirmaţiilor deputatului, publicarea numelui său pe lista celor care au fost informatori a fost făcută după mai multe presiuni. El a adăugat că “Dosariada“ a fost declanşată în scopuri propagandistice şi că, de fapt, ar trebui cercetaţi cei care au adus prejudicii grave drepturilor umane. “Probabil că acum, în pragul integrării în UE, trebuiau devoalate toate aspectele unei ţări care va face în curînd parte din comunitatea europeană. De ce nu sînt cercetaţi cei de la direcţia penală? Părerea mea este că acolo ar trebui să se facă cercetări“, a mai spus Mocănescu. Deputatul a adăugat că nu are niciun sens să se facă cercetări asupra unor persoane care nu au legături cu structurile de conducere ale ţării.