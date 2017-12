Dosarul ASF Carpatica: Dan Radu Ruşanu, achitat. Ilie Carabulea, condamnat la 5 ani şi 6 luni

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost condamnat, miercuri, definitiv, la 5 ani şi 6 luni de închisoare, în timp ce fostul şef ASF, Dan Radu Ruşanu, a fost achitat. Laura Chiţoiu, soţia fostului ministru de Finanţe, a fost achitată pentru abuz în serviciu.

Dan Radu Rușanu a povestit, la Antena 3, cât a durat calvarul arestării sale în dosarul ASF Carpatica. "Să sperăm că și Justiția din România începe să intre pe făgașul normal. Erau niște probleme evidente pe care și unii dintre directorii ASF le semnalaseră. Imediat a fost reacția președintelui Traian Băsescu. Acesta a spus că pentru abuzul meu trebuie să plătesc. În cinci zile am fost arestat într-un dosar cu Carabulea de care n-aveam habar. Am stat patru luni în arest preventiv, 3 luni în arest la domiciliu si 11 luni sub control judiciar. Am fost achitat nu pentru că nu sunt probe, ci pentru că fapta nu există. Sunt destul de bulversat acum, vreau să mă bucur de această veste. Într-o perioadă scurtă de timp voi lua o decizie dacă voi da în judecată statul. Sunt foarte multe cazuri când nu se termină cu bine, problema mare e că majoritatea cazurilor nu se termină cu bine. E incredibil să spui că ai avut noroc că două instanțe au judecat corect lucrurile.", a spus Dan Radu Rușanu la Antena 3.