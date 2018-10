Dosarul deschis pentru cererea de admitere a lui Tudorel Toader în Uniunea Notarilor, clasat

Procurorii Parchetului General au dispus clasarea dosarului de urmărire penală in rem prin care se verifica modul în care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a cerut să fie admis în Uniunea Notarilor. Dosarul a fost clasat pentru că fapta nu e prevăzută de legea penală.

Procurorii Parchetului General au clasat dosarul deschis în urma unui denunţ privind modul în care ministrul Tudorel Toader a cerut să fie admis în Uniunea Notarilor Publici, au precizat reprezentanţii instituţiei. Dosarul a fost clasat pentru că fapta nu este prevăzută de legea penală sau nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

Dosarul a fost deschis în urma unui denunţ ce viza infracţiunile abuz în serviciu şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane. Procurorii Parchetului General au început urmărirea penală in rem la începutul lunii septembrie.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus, după ce a aflat că Parchetul General a deschis dosar penal in rem pentru că a cerut să fie admis în Uniunea Notarilor, că a făcut această solicitare în baza legii şi că demersul său este „valorificarea unui drept fără marjă de apreciere”.

„În domeniul Dreptului, cel mai dificil este să vorbeşti despre tine, că despre altul este uşor. Prin urmare, vă voi răspunde pe jumătate. Adevărat este că am făcut solicitare de a deveni notar public. În ce bază? În baza legii am făcut solicitarea, legea CCR, care spune că la încheierea mandatului pentru care a fost numit judecătorul se poate face notar fără examen. Solicitarea am făcut-o în baza legii 168, art 60. Am solicitat, în acelaşi timp, dobândirea calităţii de notar public şi suspendarea din funcţie pentru că altfel aş fi intrat în incompatibilitate”, a spus Tudorel Toader la Antena3.