Dosarul făcut Arhiepiscopului Teodosie de procurorii DNA, desființat de judecători!

Lovitură năucitoare încasată de DNA Constanța. Dosarul Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie Petrescu, a fost returnat la parchet pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil: Instanța “constată nulitatea ordonanțelor de extindere a urmăririi penale, de punere în mișcare a acțiunii penale... Dispune excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale în legătură cu infracțiunile deduse judecății”. Instanța a decis, în 27 septembrie 2018, restituirea la parchet a dosarului, după ce s-a constatat nelegalitatea rechizitoriului.

Judecatorii au spulberat practic acuzatiile de inducere in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata formulate impotriva Arhiepiscopului Tomisului. In acest sens, instanta a decis excluderea tuturor probelor administrate in cursul urmaririi penale in legatura cu infractiunile deduse judecatii.Curtea de Apel Constanta a mai constat si nulitatea ordonantelor de extindere a urmaririi penele „in rem”, extindere a urmaririi penale fata de suspectii Petrescu Teodosie, Poalelungi Neculai, Stoichin Ciprian, respectiv de punere in miscare a actiunii penale fata de cei trei inculpati. Hotararea Curtii de Apel Constanta nu este definitiva, putand fi atacata la Inalta Curte de Casație și Justiție.

Iata minuta Curtii de Apel Constanta din 27 septembrie 2018:

“In baza art.345 alin.(1,2) cod procedura penala, admite cererile si exceptiile formulate de catre inculpatii Petrescu Teodosie, Poalelungi Neculai, Stoichin Ciprian. In baza art.282 cod procedura penala, art.288-art.290 cod procedura penala, art.305 cod procedura penala, art.311 alin.(3,4) cu ref. la art.307 cod procedura penala, art.8 si art.10 cod procedura penalaprivind garantiile procesuale/dreptul la aparare, art.6 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale,

- constata nulitatea ordonantelor nr.184/P/2017 din 19.02.18 de extindere a urmaririi penele 'in rem', extindere a urmaririi penale fata de suspectii Petrescu Teodosie, Poalelungi Neculai, Stoichin Ciprian (vol.I, filele 222-231), respectiv din 26.02.18 de punere in miscare a actiunii penale fata de cei trei inculpati, pentru infractiunile de 'inducere in eroare a organelor judiciare' prev. de art.268 alin.(1) cod penal, 'marturie mincinoasa' prev. de art.273 cod penal, 'abuz in serviciu' prev. de art.297 cod penal cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal-inc. Petrescu Teodosie, 'fals intelectual' prev. de art.321 cod penal, 'inducere in eroare a organelor judiciare' prev. de art.268 alin.(1) cod penal, 'marturie mincinoasa' prev. de art.273 cod penal, 'favorizarea faptuitorului' prev. de art.268 cod penal, complicitate la 'abuz in serviciu' prev. de art.48-art.297 cod penal cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal-inc.Poalelungi Neculai, complicitate la 'abuz in serviciu' prev. de art.48-art.297 cod penal cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal-inc. Stoichin Ciprian.

Dispune excluderea tuturor probelor administrate in cursul urmaririi penale in legatura cu infractiunile deduse judecatii. Constata neregularitatea rechizitoriului nr.184/P/2017 emis de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Constanta la data de 09.03.18 cu privire la cei trei inculpati si faptele imputate acestora.

In baza art.346 alin.(3) lit.a),b) cod procedura penala,restituie cauza la parchet.

In baza art.272 cod procedura penala, onorariile in cuantum partial de cate 100 lei pt. av.Alexandru Haiduc, av.Mariana Gurzu si av.Ghiulfer-Aisun Ismail care au asigurat asistenta juridica din oficiu pana la prezentarea aparatorilor alesi se vor deconta din fondurile Ministerului Justitiei. Solutia se comunica de indata procurorului, partilor si persoanelor vatamate. Conform art.400 alin. ultim cod procedura penala, minuta s-a intocmit in 2 ex. Cu contestatie. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 27.09.18.

Document: incheiere finala camera consiliu 174/2018 27.09.2018.”