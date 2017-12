Dosarul “Flota”… de neuitat

Ani la rândul, Traian Băsescu a minimalizat importanţa dosarului “Flota” şi se făcea negru de supărare când i se amintea de navele dispărute. Vorba jurnalistului Mihaiu: “Aşa avem şi noi un preşedinte de culoare”. Nu credem că mai există în altă ţară europeană un şef de stat care să fie acuzat că a vândut toată flota sau că a fost ofiţer de Securitate. S-au scris tomuri întregi pe tema dosarului „Flota”, dar de fiecare dată Băsescu a încercat să ascundă dosărelul sub preş, doar-doar o uita cineva de el. Mai mult, s-a demonstrat că, atunci când eşti şef de stat şi ai pile la DNA, beneficiezi de câte expertize e nevoie pentru a fi “spălat” de vină. Tot despre dosarul cu pricina a vorbit şi actorul Sebastian Papaiani. El l-a acuzat pe Băsescu de vânzarea Flotei române şi, pentru că l-a „izgonit” din teatru, binecunoscutul artist a declarat că a vrut să-l pălmuiască pe şeful statului: “Pentru mine, preşedintele ţării, la câte fiare de vapoare a vândut, rămâne şi va rămâne ăl mai mare vânzător de fier vechi din România”. Artistul a declarat că este supărat pe Traian Băsescu pentru că, printr-o lege promulgată de el, toţi actorii au fost nevoiţi să se pensioneze la o anumită vârstă: “M-a dat afară din teatru. La 62 de ani m-a pensionat. (…) Am fost revoltat, am vrut să îi dau două palme când m-am întâlnit cu el la primărie”. Dacă Ion Cristoiu spunea că \"Băsescu a înviorat viaţa politică atât de tare încât trebuie să ne ducem toţi la culcare pentru că deja ne-am nevrozat\", mezina prezidenţială pune punctul pe “i” că, vorba aia, dacă nici ea nu ştie, atunci doar mama zmeului mai ştie: \"Unul ca tata se naşte o dată la 50 de ani\"! No comment.