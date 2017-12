Dosarul învăţătoarei acuzate că cerea cadouri de la părinţi, la Poliţie

Dosarul deschis pe numele învăţătoarei de la Şcoala nr. 10 din Capitală Dana Blându, acuzată că cerea cadouri de la părinţii elevilor, a fost trimis, ieri, de procurori la Secţia 6 Poliţie, pentru continuarea cercetărilor, anchetatorii urmând să stabilească lista persoanelor care vor fi citate pentru audieri. Potrivit surselor citate, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au primit de la Parchet inclusiv un CD cu imagini. De asemenea, vor fi stabilite şi alte detalii referitoare la anchetă, între care şi o descindere la sediul Şcolii nr. 10, de unde urmează să fie ridicate mai multe documente, au precizat sursele citate. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) va finaliza cel mai târziu astăzi raportul privind situaţia de la Şcoala nr. 10, unde un părinte a reclamat-o pe învăţătoarea Dana Blându pentru că cerea bani pentru cadourile ce urmau să fie oferite de sărbători conducerii unităţii şi altor angajaţi. Potrivit inspectorului general Constantin Trăistaru, echipa de control a ISMB discută cu profesorii şi cu părinţii despre incident, analizează dacă a fost respectat regulamentul şcolar, dar, mai ales, dacă acea colectă de bani pentru cadouri a fost un incident sporadic sau este un fenomen. Inspectorul general a cerut părinţilor să nu încurajeze astfel de practici şi să reclame la ISMB ori de câte ori le sunt ceruţi bani pentru cadouri sau pentru alte scopuri. Reacţiile învăţătoarei şi soţului acesteia, după ce incidentul a fost făcut public de presa din toată ţara, sunt de domeniul incredibilului. Potrivit ziare.com, soţul învăţătoarei şpăgare a ameninţat: „Eu iert, dar nu uit! O să mă ocup eu şi de asta”, făcând referire, probabil, la părinţi. Dintre aceştia, sunt şi indivizi care, speriaţi de amploarea pe care a luat-o incidentul, au sărit în apărarea învăţătoarei, spunând „ne-am organizat singuri”. Nimeni nu a negat asta. Din contră, învăţătoarea le reproşează părinţilor că NU s-au organizat bine şi că au strâns prea puţini bani, folosind un ton care poate fi descris ca fiind cel puţin deplasat.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti s-a autosesizat, la sfârşitul anului trecut, în cazul învăţătoarei Dana Blându, de la Şcoala nr. 10, care ar fi cerut părinţilor bani pentru cadourile ce urmau să fie date de sărbători unor angajaţi ai unităţii. Cercetările în acest caz au început în 6 ianuarie, întrucât personalul din şcoală a fost liber în vacanţa de sărbători, iar angajaţii nu pot fi chemaţi la serviciu din concediu, conform legii. Totodată, ISMB a sesizat, în 30 decembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 în legătură cu presupuse fapte penale săvârşite de învăţătoarea Dana Blându, de la Şcoala nr. 10 din Capitală, acuzată că ar fi cerut părinţilor bani de cadouri. Reprezentanţii ISMB declarau atunci că aspectele penale în acest caz vor fi analizate de către Parchet, iar cele administrative, de către unitatea de învăţământ. Inspectorul general şcolar al Capitalei, Constantin Trăistaru, a spus că, dacă se dovedeşte că învăţătoarea este vinovată, ea riscă sancţiunea maximă a excluderii din învăţământ. Reprezentanţii ISMB au contactat-o şi pe femeia care a făcut denunţul, mama unui elev de la clasa învăţătoarei, aceasta fiind invitată la discuţii. Ancheta în acest caz a început după ce în presă a fost prezentată o înregistrare video preluată de pe YouTube, în care este surprinsă o discuţie între părinţi şi o învăţătoare de la Şcoala nr. 10 din centrul Capitalei, care cere bani pentru cadourile de sărbători. Părinţii îi reproşează învăţătoarei că le cere prea mulţi bani, aceasta spunând că trebuie să fie oferite cadouri atât secretarei şcolii şi bibliotecarei, cât şi paznicilor şi femeilor de serviciu. Potrivit discuţiei surprinse în înregistrarea video, învăţătoarea le reproşează părinţilor că nu au strâns suficienţi bani de cadouri: "Astea-s cadourile voastre? Am sunat. Mai vine ceva, nu mai vine. Atât vă reprezintă? Nu sunteţi cartofi, nu sunteţi oi să vă învăţ!". "Eu v-am întrebat: v-aţi organizat? Este în politica românească, balcanică, de sărbători să se ofere. Mi s-a spus că aveţi un buget de 50 de lei la patru oameni. Şi am întrebat: cui daţi aceste cadouri? Mi s-a spus: trei profesori şi un director. Şi cealaltă directoare are bube? Şi copiii nu salută doctorul, femeile de serviciu?", le reproşează învăţătoarea părinţilor. Când un părinte spune că deja a dat 200 de lei în 26 noiembrie şi susţine că nu este normal să dea 1.000 de lei că vine Moşul, învăţătoarea îi răspunde: "Bun, foarte bine, asta vă reprezintă!". Învăţătoarea spune apoi că de 50 de lei pot fi cumpărate sticle cu băutură pentru paznici: "Cincizeci de lei de la Moş duceţi spre cele şapte sticle de băutură pentru bodyguarzi. Şapte ori şapte sunt 49. Ce am cerut, fratele meu, ce am cerut? Foarte bine, şapte lei pentru bodyguard nu e nicio problemă. Un cadou pentru bodyguard este perfect la 10 lei. Dar ca să îi dai secretarei şcolii, bibliotecarei şi informaticii ...". Înrebată de un părinte de ce trebuie să dea bani pentru bibliotecară şi pentru informatică, învăţătoarea îi răspunde: "Pentru că este în comunitate, doamnă". Atunci când părinţii îi spun că nu pot da 500 de lei pentru cadouri, profesoara le răspunde: "Nu este problema mea! Pe mine nu mă încălzeşte, nu primesc onoruri, nu mă mută de la ţară, nu mi se întâmplă nimic. Copiii voştri însă or să fie, în schimb, nişte săraci în suflet! Pentru că i-am văzut cum doreau să se ducă să ofere". Învăţătoarea le spune apoi că "următoarea mişcare este de Paşte" şi le recomandă să se gândească până atunci dacă doresc să se alinieze "unui sistem românesc, balcanic, de stat". Aceasta a mai spus că nici când avea "clasă de ţigani" nu avea aşa cadouri.