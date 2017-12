Dosarul jafului de la Hârşova, la final

După un an şi jumătate de judecată, procesul jafului de la Hârşova petrecut în noiembrie 2008 a ajuns la sfârşit. Vineri, timp de două ore, avocaţii suspecţilor şi procurorul de şedinţă au ţinut pledoariile de final. Reprezentantul Parchetului a expus pe larg conţinutul rechizitoriului, solicitând condamnarea la pedepse privative de libertate pentru cei şase acuzaţi de tâlhărie, complicitate la tâlhărie, tentativă de furt calificat şi tăinuire. De cealaltă parte, apărătorii au susţinut că suspecţii sunt nevinovaţi şi că dovezile procurorilor nu s-au coroborat cu declaraţiile martorilor. Avocaţii au cerut achitarea clienţilor lor. Instanţa se va pronunţa pe 10 martie. Potrivit rechizitoriului, suspecţii jafului de la Hârşova sunt George Cristian Ene, zis „Pisic”, de 21 ani, din Hârşova, Marian Alexandru Lupu, de 20 ani, din Constanţa, Vasile Saviuc, de 31 ani, din Valu lui Traian, toţi arestaţi, şi Mihai George Sîntion, de 26 ani, din comuna constănţeană Nicolae Bălcescu, Tănase Lupu şi Ionuţ Velichea, judecaţi în libertate, Potrivit rechizitoriului, pe 10 noiembrie 2008, Adriana Socaci se întorcea acasă cu concubinul ei, omul de afaceri Marian Chiocaru, când a fost atacată înainte de a intra in locuinţă. Agresorii au acţionat rapid, nu au vorbit între ei în timpul jafului, iar când au solicitat accesul la seif şi-au modificat vocea, ca să nu poată fi recunoscuţi. Tâlharii au reuşit să plece cu 140.000 de euro şi 700.000 de lei, bani care nu au fost recuperaţi. Potrivit anchetatorilor, imediat după ce au dat lovitura, Ene şi Saviuc s-au urcat într-un autoturism marca Volkswagen, cu numere de Bulgaria, la volanul căruia se afla Sîntion. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că cei şase bărbaţi ştiau despre existenţa casei de bani după ce, cu aproximativ un an în urmă, George Cristian Ene lucrase la amenajarea apartamentului femeii. În săptămâna premergătoare comiterii faptei, hoţii au urmărit, din maşină, locuinţa şi comportamentul victimelor şi, după ce le-au învăţat programul, au stabilit când să dea atacul.