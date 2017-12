Dosarul Lara Şaban, amânat până la toamnă

Procesul în care principalii suspecţi în cazul uciderii Larei Şaban, fratele acesteia Gilberto Ghiunal Şaban şi prietenul său din copilărie, George Davidescu, au atacat cu apel sentinţa Tribunalului Constanţa prin care au fost condamnaţi la detenţie pe viaţă pentru omor deosebit de grav, a fost amânat, ieri, de Curtea de Apel Constanţa. Avocatul lui Davidescu, Constantin Drăguşelea, a cerut instanţei acordarea unui răgaz pentru a-şi pregăti apărarea. „Mama lui Davidescu mi-a plătit abia ieri (luni - n.r.) onorariul, ocazie cu care am încheiat şi contractul de asistenţă juridică. Întrucât nu am fost sigur că voi fi angajat, nu am studiat documentele din dosar şi nici nu am discutat cu clientul meu pentru a vedea ce probe putem propune în apărare”, a pledat avocatul Drăguşelea. Magistraţii i-au admis cererea şi au stabilit ca următorul termen să fie pe 26 septembrie.

VOR SĂ FIE LIBERI Instanţa a pus în discuţie menţinerea stării de arest a celor doi acuzaţi. În vreme ce procurorul de şedinţă a cerut ca Şaban şi Davidescu să rămână închişi, expunând pe larg modul în care aceştia au ucis-o pe Lara Şaban, avocaţii au solicitat punerea în libertate a celor doi. Apărătorii au susţinut că Şaban şi Davidescu sunt nevinovaţi şi stau după gratii „pe baza unor presupuneri şi bănuieli ale anchetatorilor, fără să existe probe clare împotriva lor”. Amintim că cei doi sunt acuzaţi că, în urmă cu un an, ar fi omorât-o pe Lara Şaban, într-un apartament din Constanţa, după care i-au aruncat cadavrul într-o lizieră dintre Ovidiu şi Lumina. Corpul neînsufleţit al tinerei a fost găsit după o lună de căutări.

DECLARAŢIE Susţinerile avocaţilor au fost reluate, în afara sălii de judecată, de mama şi soţia lui Şaban. „Vreau să aflu cine mi-a împuşcat fata. Nu băiatul meu a ucis-o, el este nevinovat şi am încredere că adevărul va ieşi la iveală până la urmă. Mă doare că nu se face dreptate...”, a declarat Elvie Ghibăldan. Femeia a adăugat că, pentru a demonstra că fiul ei este acuzat pe nedrept, a cerut deshumarea Larei şi efectuarea unei noi expertize medico-legale. Până atunci, rudele celor doi speră ca cererea de strămutare a procesului la o altă instanţă din ţară să fie admisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.