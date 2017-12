Dosarul lui Oprescu: 3 inculpați îşi recunosc vinovăţia! Oprescu: „Să fie sănătoși“!

Trei inculpaţi din dosarul lui Sorin Oprescu, aflat la primul termen, cer să încheie acorduri de recunoaştere a vinovăţiei. "Să fie sănătoși. Nu o să recunosc niciodată acuzațiile astea pentru că nu sunt adevărate. Poziția asta am avut-o de la început, am avut-o în toate instanțele la care m-am prezentat și m-au întrebat și înțeleg să mă lupt așa cum spuneam, pentru adevăr. Întâi să aud și eu mărturiile lor. Foștii apropiați ai mei sunt considerați în rechizitoriu. Nu sunt apropiați și nu am făcut acolo o gașcă care să se țină de prostii", a spus Sorin Oprescu la ieșirea de la proces. Declarațiile vin după ce Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor, Florin Şupeală, fost director adjunct al Centrului al Palatelor Brâncoveneşti, și Romeo Albu, administrator al unei societăți comerciale, au cerut miercuri instanței să facă acord de recunoaștere a vinovăției. Procedural, aceasta înseamnă simplificarea judecății, după ce inculpatul recunoaște parțial sau în totalitate faptele. După solicitarea înaintată judecătorilor, instanța decide dacă inculpatul îndeplinește condițiile pentru a fi judecat după procedura simplificată.

SCURT ISTORIC

În 20 noiembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Sorin Oprescu pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat. În aceeaşi cauză sunt judecaţi Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor, Cristian Stanca, fostul şofer al lui Oprescu, Mircea Octavian Constantinescu, fost şef al Direcţiei Economice din Primăria Capitalei, Ruxandra Mihaela Petroi Avasiloae, fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Florin Şupeală, fost director adjunct al Centrului, Claudiu Bengalici, administrator al unei societăţi comerciale, Ion Niţă şi Romeo Albu.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, Bogdan Popa, în calitate de director al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi, care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului Bucureşti, grup pe care, de la finalul anului 2013, l-ar fi condus Sorin Oprescu. Anchetatorii susţin că, pe măsură ce alte persoane, sesizând activitatea grupului, au aderat la acesta în vederea obţinerii unor foloase materiale, în paralel cu demersurile liderului în vederea extinderii activităţii pentru mărirea mitei, structura şi funcţionalitatea grupului au suferit modificări, "culminând la finalul anului 2013 cu instalarea unui nou lider (şeful autorităţii publice locale executive), crearea unui eşalon de „secunzi” ai săi (o persoană de încredere şi fostul lider), dar şi a unui palier mai larg al factorilor de decizie necesari din alte instituţii".