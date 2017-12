“Dosarul meu a fost o execuţie!”

La prima sa apariţie publică după ieşirea din penitenciar, fostul ministru al Agriculturii Decebal Traian Remeş, eliberat condiţionat, a anunţat că a depus plângeri penale împotriva a trei procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pe care îi acuză că au „ticluit probe” în celebrul dosar „Caltaboşul”. “Am făcut plângere penală împotriva a trei procurori, acuzându-i de minciună şi ticluire de probe... E corupţia acelora care au ascultat de ordine şi m-au executat... M-am plâns la CEDO... Am dreptul să spun păcatele păcătoşilor care pe mine şi pe alţii ne-au nenorocit!”, a declarat Remeş în cadrul emisiunii “Secvenţial”, de la Antena 3. Remeş l-a reclamat şi pe fostul şef al Secţiei I a DNA, Lucian Papici, cel care a confirmat rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată, fostul ministru spunând că este hotărât să demonstreze că dosarul „Caltaboşul” nu a fost nimic altceva decât o execuţie. Remeş acuză că judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au condamnat la trei ani de închisoare pentru trafic de influenţă, chiar dacă filmul flagrantului realizat de DNA, în 2007, a fost modificat, lucru stabilit printr-o expertiză oficială efectuată de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (INEC). Remeş a precizat că procurorii au căutat banii despre care susţin că i-ar fi primit, dar nicio sumă nu a fost găsită, aspect care, însă, nu a fost specificat în dosar.

“PAPICI MINTE!” Remeş a vorbit pe larg despre filmuleţul folosit de procurorii DNA împotriva lui. “O echipă de trei comisari a stat la masa alăturată. Ei scriu ce au văzut cu ochii. Atât de bine au văzut ce s-a întâmplat la masa aia încât spun: Remeş a scris două cuvinte şi un şir de cifre. Da, două cuvinte au fost numele unui om, nume şi prenume, şi am scris zece cifre şi o bară între ele, un număr de telefon. I le-am înmânat lui Mureşan. Eu i-am dat hârtie scrisă lui Mureşan, nu Mureşan mie. Şi acei trei oameni scriu, urmărindu-ne la faţa locului, că Mureşan vine de afară cu un dosar, pe care îl aşează pe un scaun şi, după o oră de discuţii, eu iau acel dosar şi plec. Un dosar de culoare gri. Deci au văzut şi culoarea. Nu văd al doilea obiect, plicul cu bani. De ce vă spun treaba asta? Ce scrie procurorul-şef de Secţie Papici, fără să aibă vreo altă semnătură pe hârtie? O dată scrie cu 100.000 de euro pe sub masă lui Remeş şi această chestiune este preluată şi scrisă de instanţă în încheierea prin care aprobă urmărirea telefonului soţiei mele, iar peste două zile, acelaşi Papici vine şi spune “o sumă mare de bani”. Gestul, acolo aşa scrie, pe sub masă. Şi din nou instanţa preia aşa. Face adresa singur şi spune “din materialul audio-video înregistrat” şi semnează singur, nimeni altcineva. Deci a văzut materialul, pretinde asta. În Inspecţia CSM se spune că dumnealui a dat notă explicativă şi n-a văzut înregistrarea dintre Remeş şi Mureşan. Deci într-un loc sau în altul minte. Eu spun că minte când vorbeşte despre plic şi darea pe sub masă şi recunoaşte adevărul că el n-a văzut înregistrarea dintre noi, când dă notă explicativă”, a declarat Remeş, în cadrul emisiunii. Fostul ministru spune că de câştigat de pe urma dosarului în care a fost condamnat au avut preşedintele Traian Băsescu şi PDL. Remeş a mai precizat că a depus un dosar pentru daune la Tribunalul Bucureşti.