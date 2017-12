Dosarul podului IPMC revine pe masa premierului

Profitând de prezenţa premierului Emil Boc la Constanţa, primarul Radu Mazăre i-a solicitat primului ministru ajutorul pentru a găsi o soluţie în ceea ce priveşte reabilitarea podului IPMC. „Avem acest pod unde s-au derulat toate procedurile preliminare, s-au efectuat lucrările de reabilitare în proporţie de 60% până în 2005, când s-a schimbat puterea şi a fost sistată finanţarea. Am avut numeroase discuţii cu cei de la Ministerul Transporturilor pentru a trece podul în administrarea lor, pentru că este pe drumul naţional din oraş. Nu am reuşit să facem acest lucru, deşi am dat trei hotărâri de consiliu în acest sens. Poate ne ajutaţi ca să terminăm acest pod, pentru că noi am interzis traficul greu acolo, fiind o situaţie foarte dificilă şi pentru Portul Constanţa care am înţeles că urmează să deruleze o investiţie foarte mare, iar peste acel pod vor urma să treacă maşinile cu piatră. V-aş rămâne profund îndatorat dacă am finaliza acest proiect”, a declarat Mazăre. Premierul nu avea informaţii despre această problemă. „Vreau să am pe masă, marţi, o informare completă asupra acestui proiect, pentru a putea discuta miercuri această problemă în şedinţa de Guvern”, a declarat Boc.